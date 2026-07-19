Temporal extremo en la cordillera: ascienden a 30 los rescatados en Mendoza

El intenso temporal que afecta a la alta montaña de Mendoza obligó a desplegar un amplio operativo de rescate que ya permitió asistir a 30 personas atrapadas por las fuertes nevadas. Los trabajos están encabezados por Gendarmería Nacional, que utiliza vehículos oruga y equipos especializados para llegar a las zonas más comprometidas de la Ruta Nacional 7.

Las tareas de salvamento se desarrollan en sectores como Puente del Inca, Horcones, Penitentes y Las Cuevas, donde turistas y pobladores quedaron aislados por la acumulación de nieve y el fenómeno de viento blanco, que redujo casi por completo la visibilidad.

Operativo en condiciones extremas

Los rescatistas debieron trabajar en un escenario considerado excepcional para la época. En algunos sectores de la cordillera se registraron más de tres metros de nieve acumulada, mientras que las bajas temperaturas y las ráfagas de viento complicaron el acceso terrestre.

Para concretar las evacuaciones fue necesario utilizar maquinaria especial y vehículos adaptados para desplazarse sobre nieve profunda, además del trabajo coordinado entre Gendarmería y otros organismos de emergencia.

Continúa la alerta

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación debido a que el pronóstico anticipa la continuidad de las nevadas en la cordillera mendocina. Mientras tanto, recomiendan evitar la circulación por la alta montaña salvo casos de estricta necesidad y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad.