El Paso Internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles debido a las intensas nevadas, el hielo y el fuerte viento en la alta montaña. Vialidad Nacional advirtió además por sectores con baja adherencia, posible caída de piedras y animales sueltos en distintos corredores de la cordillera. En tanto, el paso Cardenal Samoré continúa habilitado con portación obligatoria de cadenas.

Las intensas nevadas, el hielo y el viento extremo complican la circulación en los principales corredores de la cordillera neuquina.

Las intensas condiciones invernales volvieron a complicar la circulación en la cordillera neuquina. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del Paso Internacional Pino Hachado debido a un fuerte temporal que afecta la zona de alta montaña y dejó el corredor completamente intransitable. Según el último parte oficial, el paso permanecerá cerrado durante toda la jornada mientras los equipos viales trabajan sobre la Ruta Nacional 242. La acumulación de nieve y hielo, las nevadas persistentes, el viento intenso y el riesgo de caída de piedras impiden garantizar una circulación segura.

Cómo se encuentran las rutas

Además del cierre de Pino Hachado, Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución en distintos corredores de Neuquén y Río Negro.

La Ruta Nacional 22 presenta sectores con niebla, calzada húmeda y posible formación de hielo. En la Ruta 40 se registran tramos con hielo, desprendimientos de piedras y equipos viales trabajando, por lo que se recomienda evitar la circulación durante la noche. En la Ruta Nacional 237 también hay sectores con baja visibilidad, riesgo de hielo y posibles caídas de piedras, mientras que la Ruta Nacional 23 presenta barro y maquinaria vial operando sobre las banquinas.

Vialidad Nacional trabaja en distintos sectores de la Ruta 242 mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

Por su parte, el Paso Internacional Cardenal Samoré permanece habilitado, aunque las autoridades exigen portar cadenas y conducir con extrema precaución por la posible formación de hielo en el sector del límite con Chile. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por nevadas intensas, lluvias y fuertes vientos en la cordillera de Neuquén y Río Negro, por lo que las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje y respetar todas las medidas de seguridad.