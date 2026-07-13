TN mostró Chos Malal a todo el país y un joven de 12 años emocionó a Paula Bernini

Chos Malal llegó este lunes por la tarde a la pantalla nacional de TN de la mano de la periodista Paula Bernini, quien recorrió el norte de la provincia de Neuquén como parte de la propuesta del canal de mostrar distintos rincones de la Argentina.

Durante la transmisión en vivo, la cronista destacó la historia, el paisaje y el valor humano de la localidad neuquina. “Vale la pena conocer este lugar increíble”, expresó Bernini ante las cámaras mientras mostraba Chos Malal a la audiencia de todo el país.

Sin embargo, un joven de apenas 12 años terminó protagonizando uno de los momentos más particulares del móvil. El chico se acercó hasta la periodista para saludarla, felicitarla por su trabajo y agradecerle por haber llegado hasta la ciudad.

“Es muy lindo lo que hacés y poder mostrar a través de la pantalla cada rincón de nuestro país”, le dijo el joven a la cronista.

Bernini aprovechó el encuentro para preguntarle qué significaba para él vivir y formar parte de Chos Malal. “Chos Malal creo que tiene mucho potencial”, respondió el chico ante las cámaras de TN.

La periodista fue entonces un poco más lejos y lanzó una pregunta que tuvo una respuesta inmediata.

“Si te llevo a vivir a Buenos Aires, ¿dejás Chos Malal?”, le preguntó Bernini.

“No, ni loco. Mi lugar es Chos Malal”, sentenció el joven, orgulloso de la ciudad en la que vive.

La respuesta provocó la reacción de la periodista, quien cerró el intercambio con una frase dirigida al chico: “Gracias por enseñarnos a querer nuestra Argentina”.

El móvil permitió que Chos Malal y parte del norte neuquino fueran mostrados durante varios minutos en una señal de noticias de alcance nacional, pero fue el espontáneo intercambio entre Paula Bernini y el joven de 12 años el que terminó dejando una de las imágenes destacadas de la transmisión.