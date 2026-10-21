Tragedia en el Jockey Club de San Isidro: un rayo mató a cuatro yeguas de polo

Un rayo cayó este miércoles en el Jockey Club de San Isidro y provocó la muerte de cuatro yeguas de polo, durante las fuertes tormentas eléctricas que afectaron a la zona.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba una práctica en la cancha 6 del predio, donde se encontraban los animales junto a un cuidador.

Según la información conocida hasta el momento, la descarga impactó contra el suelo y alcanzó al grupo de caballos. Cuatro de las yeguas murieron, mientras que otras dos sobrevivieron.

En el club, a pesar de las pérdidas de los animales, consideran un milagro no haber tenido que lamentar pérdidas humanas.

Un veterinario especializado en equinos explicó que este tipo de situaciones puede ocurrir en ámbitos rurales. “Los rayos transmiten una energía muy intensa que ingresa al cuerpo y se dirige hacia el suelo a través de las patas, que están en contacto con la tierra. Por eso las vendas se rompieron y el pelo apareció quemado en esa zona”, señaló.

El cuidador, que fue despedido por el rayo, recibió atención médica

Un cuidador salió despedido por el impacto

En el lugar también se encontraba un cuidador que, como consecuencia de la descarga, salió despedido aproximadamente tres metros. El hombre fue atendido posteriormente por personal médico. Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud.

El episodio ocurrió en medio de una jornada marcada por tormentas y fuerte actividad eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La muerte de los cuatro animales generó conmoción dentro del establecimiento de San Isidro, uno de los escenarios históricos vinculados al polo y a la actividad hípica argentina.