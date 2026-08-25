Travel Sale 2026: las claves para detectar una estafa antes de comprar un viaje

El Travel Sale 2026 ya está en marcha y miles de argentinos buscan aprovechar durante esta semana descuentos, cuotas y promociones para viajar dentro del país o al exterior. La campaña se desarrolla desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto y reúne propuestas de agencias y empresas vinculadas al turismo.

Pero detrás de una oferta tentadora también puede aparecer una estafa. Durante eventos de descuentos masivos aumentan los intentos de engaño a través de sitios web falsos, perfiles que imitan a empresas conocidas, enlaces enviados por redes sociales y promociones que buscan generar una decisión inmediata.

Por eso, antes de ingresar los datos de una tarjeta o realizar una transferencia, hay algunas verificaciones que pueden evitar perder el dinero y quedarse sin viaje.

La primera señal: una oferta demasiado buena

Uno de los principales recursos utilizados para atraer víctimas es publicar precios que están muy por debajo de los valores habituales.

Una diferencia importante no significa necesariamente que la promoción sea falsa, pero debería llevar al comprador a comparar el precio con otras agencias, aerolíneas y plataformas antes de avanzar.

También es importante comprobar qué incluye realmente el valor anunciado. Un pasaje puede mostrar una tarifa atractiva y luego sumar impuestos, equipaje, tasas u otros cargos. Lo mismo puede ocurrir con hoteles y paquetes turísticos.

La recomendación es no quedarse únicamente con el precio que aparece en el primer anuncio y revisar el costo final de la operación y las condiciones de contratación. La Defensoría del Pueblo también aconseja informarse sobre precios, medios de pago y la denominada “letra chica” antes de contratar.

El enlace puede ser la trampa

Las estafas no necesariamente llegan desde páginas desconocidas. Un mecanismo frecuente consiste en imitar la identidad visual de una empresa real para conducir al usuario hacia un sitio controlado por los delincuentes.

Por eso, si la oferta aparece en Instagram, Facebook, WhatsApp o llega mediante un correo electrónico, lo más seguro es no ingresar directamente desde ese enlace.

En cambio, conviene escribir manualmente la dirección oficial de la empresa o acceder desde sus canales verificados y comprobar si la promoción realmente existe.

También hay que observar con atención la dirección de la página. Una modificación mínima en el dominio, una palabra agregada o una dirección extraña pueden indicar que no se trata del sitio original.

Nunca pagar apurado

Los mensajes que presionan para tomar una decisión inmediata son otra señal de alerta. Frases como “última oportunidad”, “quedan dos lugares”, “la oferta vence en minutos” o “transferí ahora para mantener el precio” pueden utilizarse para impedir que el usuario tenga tiempo de verificar la operación.

Una promoción real puede tener un tiempo limitado, pero eso no debería impedir comprobar quién vende, cuáles son las condiciones y a qué cuenta se realizará el pago.

Si el vendedor exige una transferencia urgente antes de entregar información básica sobre el servicio, es preferible detener la operación.

Revisar quién vende el viaje

Antes de pagar, es importante verificar la identidad de la agencia de viajes o empresa responsable.

Hay que comprobar que sus datos comerciales coincidan con los que aparecen en su sitio oficial, revisar sus canales de contacto y buscar referencias independientes sobre la empresa.

También es recomendable desconfiar de cuentas personales que ofrecen pasajes, hoteles o paquetes y solicitan transferencias directas sin brindar documentación comercial suficiente.

La experiencia reciente con denuncias contra empresas de viajes que dejaron a clientes con servicios pagos pero sin respuesta muestra la importancia de verificar al prestador antes de entregar el dinero.

Cuidado con las transferencias

Una de las principales recomendaciones para una compra online es utilizar, cuando sea posible, tarjeta de crédito, ya que puede brindar herramientas adicionales para reclamar ante determinadas operaciones fraudulentas. Sin embargo, ningún medio garantiza por sí solo recuperar el dinero si la persona realizó voluntariamente una transferencia a un estafador.

Si una empresa solicita que el pago se haga a una cuenta bancaria personal cuando se supone que se está contratando con una compañía, es una señal para detenerse y verificar la operación.

También es importante guardar comprobantes, facturas, correos, conversaciones y capturas de pantalla de la oferta.

La reserva debe quedar confirmada

Otro punto fundamental es verificar que el servicio comprado exista realmente. No alcanza con recibir un mensaje que diga “reserva confirmada”. El comprador debería poder comprobar que el pasaje, hotel o paquete está efectivamente registrado a su nombre y que la operación puede ser validada por el prestador.

En el caso de los alojamientos, es recomendable comunicarse con el establecimiento utilizando un teléfono o correo obtenido de su sitio oficial y no necesariamente el dato proporcionado por quien vendió la oferta.

Lo mismo vale para los vuelos: después de comprar, hay que comprobar que la reserva y el código correspondiente estén reconocidos por la aerolínea.

Qué datos nunca hay que entregar

Otra de las modalidades de fraude consiste en utilizar una supuesta promoción para obtener información personal o bancaria.

Durante una compra no deberían solicitarse contraseñas de home banking, códigos de seguridad enviados por SMS, claves de aplicaciones bancarias o códigos de autenticación.

Si alguien se comunica para “confirmar” una reserva y pide esos datos, la operación debe interrumpirse.

También hay que evitar descargar aplicaciones o programas enviados mediante enlaces desconocidos con la excusa de completar una compra o recibir una supuesta promoción.

Una comprobación que puede ahorrar un problema

Antes de pagar, una buena práctica es hacer una pausa de algunos minutos y realizar una búsqueda independiente.

Comparar el precio, buscar el nombre de la empresa, revisar sus canales oficiales y comprobar que la promoción esté publicada realmente puede permitir detectar inconsistencias antes de que sea tarde.

El Travel Sale continúa hasta el domingo 30 de agosto, con promociones en vuelos, alojamientos, paquetes y otros servicios turísticos.

La mejor oferta, en definitiva, no es solamente la que tiene el precio más bajo. Es aquella que puede verificarse, tiene condiciones claras y permite confirmar quién está detrás de la operación antes de pagar.