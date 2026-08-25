Neuquén se mete de lleno en el Travel Sale

El Travel Sale no solo ofrece alternativas para viajar al exterior o recorrer otros puntos del país. Neuquén también tiene propuestas especiales para quienes buscan hacer una escapada y descubrir los paisajes, sabores y experiencias de la provincia.

Hasta el 30 de agosto, quienes ingresen a las promociones podrán encontrar hasta 50% de descuento en actividades vinculadas con la nieve, las termas, la aventura en bosques y lagos y la gastronomía neuquina.

La propuesta también contempla hasta 6 cuotas sin interés, además de paquetes y promociones pensadas para facilitar la organización del próximo viaje.

La oferta permite elegir entre distintas experiencias y destinos de la provincia, con alternativas para disfrutar de la montaña, la naturaleza, las aguas termales y la gastronomía durante una semana en la que se concentran beneficios especiales.

Arrancó el Travel Sale: cuándo termina

El Travel Sale 2026 ya está en marcha y durante una semana concentra promociones para quienes quieran organizar vacaciones, escapadas o viajes por Argentina y el exterior.

La iniciativa, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), comenzó el lunes 24 de agosto y estará disponible hasta el domingo 30.

Participan más de 100 agencias de viajes, con propuestas que incluyen descuentos de entre el 10% y el 70% en productos seleccionados y alternativas de financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

Vuelos, hoteles y paquetes: qué descuentos hay

Entre las opciones aparecen tarifas promocionales por reserva anticipada y planes de pago de 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

Aerolíneas Argentinas participa con un 20% de descuento en todas sus rutas nacionales e internacionales. En vuelos de cabotaje también ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés, de acuerdo con el banco y el medio de pago.

El Banco Nación, mediante BNA Viajes, ofrece hasta 12 cuotas sin interés para vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados dentro del país. También habrá descuentos de hasta el 30% en hoteles y cupones especiales para viajes internacionales.

La oferta hotelera suma late check-out gratuito, noches adicionales sin cargo, noches previas bonificadas, welcome drink y meriendas de cortesía, entre otros beneficios.

Desde el Norte Neuquino hasta Brasil y el Caribe

El turismo nacional tendrá una amplia presencia durante el evento. Hay propuestas para destinos como Bariloche, Ushuaia, Cataratas del Iguazú, Mendoza, Salta y Buenos Aires, además de circuitos de naturaleza y alternativas menos tradicionales.

Entre las opciones aparecen la Puna Catamarqueña y Salteña, el Norte Neuquino, las Termas de Fiambalá, Tafí del Valle, La Rioja, San Luis y los Esteros del Iberá.

También habrá paquetes de aventura y naturaleza, con hiking, cicloturismo, navegaciones, astroturismo, rutas del vino y experiencias culturales.

Para quienes buscan viajar al exterior, habrá salidas grupales a Europa, Medio Oriente y Asia, además de vuelos promocionales a Brasil y el Caribe y propuestas de cruceros por el Caribe y el Mediterráneo.

Cómo aprovechar las promociones

Para acceder a los beneficios es necesario ingresar al sitio oficial del Travel Sale y consultar las propuestas disponibles durante la semana del evento.

Las condiciones varían según cada agencia, destino, producto, banco y medio de pago. Por eso, antes de concretar una compra, es importante revisar qué incluye cada promoción, las fechas disponibles y las condiciones de financiación.

Entre los beneficios adicionales aparecen traslados bonificados, alquiler de autos sin cargo en algunas propuestas, asistencia al viajero con cobertura de salud, equipaje incluido y kits de viaje.

“Desde FAEVYT seguimos apostando a fortalecer el rol de las agencias de viajes”, señaló Andrés Deyá, presidente de la entidad, al destacar la posibilidad de planificar las próximas vacaciones con asesoramiento profesional.

El Travel Sale estará vigente hasta el domingo 30 de agosto, por lo que las promociones y condiciones anunciadas se concentran en esta semana.



Durante el Travel Sale, hasta el 30 de agosto, encontrá propuestas para disfrutar Neuquén con descuentos, cuotas, promociones y experiencias.







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