En un contexto en el que las vacaciones de invierno registraron una caída del 10,9% en la cantidad de viajeros respecto a 2024, el sector turístico pone sus esperanzas en el inicio del Travel Sale 2025. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante ese período 4,3 millones de personas recorrieron el país, dejando un gasto total de $1,5 billones, cifra que representa un retroceso del 11,2% en términos reales con respecto al año anterior.

El evento, que se extiende del 25 al 31 de agosto, es impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) y cuenta con la participación de más de 140 agencias de viajes. Su objetivo principal es estimular la demanda en un momento de menor movimiento, incentivando a los consumidores a planificar sus viajes con anticipación y aprovechar las promociones vigentes.

Durante esta semana, los viajeros podrán acceder a descuentos que alcanzan hasta el 60% en paquetes turísticos, hospedajes, pasajes y actividades recreativas. Además, se ofrecen múltiples opciones de financiación, incluyendo planes en cuotas con y sin interés a través de tarjetas de crédito, facilitando así la organización económica de los viajes.

Entre los beneficios destacan promociones como 2x1, preventa, congelamiento de precios hasta ciertas fechas, descuentos fijos, upgrades, créditos para consumos y ofertas especiales para el segundo pasajero con un descuento del 50%. Estas alternativas buscan brindar mayor flexibilidad y atractivo para distintos tipos de viajeros.

El presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, enfatizó la importancia del Travel Sale para la industria: “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales, accediendo a beneficios exclusivos y propuestas pensadas a medida”.

Las cuotas: ese aliento que necesita todo viaje

En esta edición, la financiación se posiciona como un eje central, debido al aumento en las tasas de interés. Por ello, se establecieron acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, junto con descuentos en hoteles, excursiones y servicios complementarios.

Las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires forman parte del evento, que también cuenta con el respaldo de Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, quienes aportan beneficios adicionales como mejoras de categoría y franquicia de equipaje gratuita.

El Travel Sale 2025 está pensado para fomentar la anticipación en la reserva de vacaciones, buscando que los turistas aseguren sus planes con tarifas promocionales y facilidades de pago antes de que se produzcan futuros incrementos en alojamiento, transporte y actividades.

Finalmente, aunque los resultados oficiales se conocerán una vez concluido el evento, desde la organización manifiestan optimismo respecto a superar las cifras de ediciones anteriores, tanto en volumen de operaciones concretadas como en la cantidad de viajeros alcanzados.