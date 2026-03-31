La historia reciente de Bariloche suma un nuevo capítulo donde la memoria, la identidad y el encuentro se combinan con una propuesta concreta: un restaurante temático impulsado por veteranos de Malvinas que busca convertirse en un punto de referencia tanto para residentes como turistas.

Detrás de esta iniciativa está Rubén Pablos, director de la Dirección de Veteranos de Río Negro, quien junto a la Fundación Museo Malvinas impulsa un proyecto que no solo apunta a lo gastronómico, sino también a sostener y fortalecer un espacio clave para la memoria colectiva en la ciudad.

Costa 82: un restaurante con historia y sentido

El proyecto nació a partir de una charla con el intendente de Bariloche y la necesidad de sumar una propuesta en la costanera. “Nosotros estamos buscando hacer, de alguna manera, un bar temático para ofrecerle al público… un espacio para que pueda comprar alguna comida”, explica Ruben.

Gastronomía, buena vista e historia

El lugar elegido no es casual: forma parte del circuito que va desde el Puerto San Carlos hasta el final del estacionamiento costero, donde el Museo y Memorial Malvinas ya funcionan como un paseo urbano. “El objetivo es convertirse, como lo está haciendo, en un paseo para locales y turistas”, agrega.

El nombre también tiene una fuerte carga simbólica: Costa 82 remite directamente a 1982, año de la guerra de Malvinas. “Costa porque está sobre la costa, y 1982 por supuesto por la gesta”, resume.

Los platos llevarán nombres alusivos a fechas y hechos de Malvinas

El restaurante ofrecerá desde café y meriendas hasta almuerzos y cenas, con una particularidad distintiva: funcionará las 24 horas mediante una ventana de atención nocturna. “Cuando cierre el salón, queda una ventana abierta para que cualquiera pueda acceder a una bebida o comida rápida en cualquier momento del día”, detalla.

La recuperación del espacio fue un desafío importante. “Estaba muy destruido, lo habían violentado todo… se puso mucho dinero y energía para dejarlo como está hoy, impecable”, señala Ruben.

"Se puso mucho dinero y energía para dejarlo como está hoy, impecable”.

Además, cada detalle tendrá un vínculo con la historia: los platos llevarán nombres alusivos a fechas y hechos de Malvinas, reforzando la identidad del lugar. Todo lo recaudado será destinado al sostenimiento del museo a través de la Fundación.

Vigilia, actos y memoria activa

En Bariloche, la apertura del restaurante se enmarca en una agenda cargada de actividades por el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que tendrá como epicentro el Museo Memorial en la costanera local.

Museo y memorial de Malvinas: epicentro de las actividades del 2 de abril en Bariloche

Según el cronograma oficial , el 1 de abril se realizará la tradicional vigilia con actividades desde las 17:30, incluyendo bicicleteadas, espectáculos culturales y el encendido de la llama votiva. A la medianoche se vivirá el momento central con el Himno Nacional, antorchas y el tradicional minuto de silencio.

El 2 de abril, en tanto, se desarrollará el acto protocolar con izamientos de bandera, ofrendas florales y la participación de autoridades, instituciones y vecinos. También habrá presentaciones musicales y palabras alusivas, entre ellas las de Rubén Pablos.

Vigilia por Malvinas

Se trata de una agenda que no solo conmemora, sino que busca mantener viva la memoria a través de la participación comunitaria.

Un circuito para conocer y reflexionar

Más allá del restaurante, Pablos destaca que Bariloche ofrece espacios clave para comprender la historia de Malvinas. El principal es el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, junto al Memorial en la costanera.

Espacios clave para comprender la historia de Malvina

“Allí tenemos un guion museístico donde hablamos de Malvinas dentro de su contexto histórico. No es solo la guerra de 1982, sino más de 500 años de historia”, explica.

El recorrido incluye visitas guiadas para escuelas y turistas, con un enfoque en la soberanía y la importancia geopolítica de las islas. “No podemos defender lo que no conocemos”, afirma.

En ese sentido, el nuevo restaurante se suma como una extensión de ese trabajo: un espacio cotidiano que, sin perder su esencia gastronómica, invita a reflexionar. “Trabajamos con la educación como eje central, para difundir y generar conciencia en toda la comunidad”, concluye Ruben.