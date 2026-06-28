VIH: crecen los diagnósticos tardíos y llaman a reforzar los testeos

El diagnóstico tardío del VIH continúa en aumento en la Argentina y ya alcanza su nivel más alto de los últimos años. Según datos del último Boletín de Respuesta al VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del Ministerio de Salud, casi una de cada dos personas recibe el diagnóstico cuando su sistema inmunológico ya se encuentra muy debilitado o incluso durante una internación, una situación que preocupa a especialistas y organizaciones dedicadas a la prevención.

Las cifras muestran una tendencia sostenida al alza. Mientras que entre 2021 y 2022 los diagnósticos tardíos representaban el 43,8% del total, el porcentaje pasó al 45% entre 2022 y 2023, luego al 48,1% entre 2023 y 2024 y finalmente alcanzó el 49% en el último relevamiento oficial.

En ese contexto, el director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, recordó que "un test de VIH a tiempo salva vidas", ya que permite iniciar un tratamiento que posibilita a las personas tener una expectativa de vida similar a la de quienes no viven con el virus. Además, destacó que quienes mantienen una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmiten el VIH por vía sexual.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Salud, unas 140.000 personas viven con VIH en la Argentina. Durante el período 2023-2024 se registraron 6.900 nuevos diagnósticos, una cifra superior a la de los años anteriores.

El informe también advierte un incremento de las infecciones de transmisión sexual. En el caso de la sífilis, la tasa pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 cada 100.000 en 2024, mientras que en 2025 se notificaron 55.183 casos, un 64% más que la mediana registrada entre 2020 y 2024.

Otro dato destacado es que el 98% de los nuevos casos de VIH se producen por relaciones sexuales sin protección. En ese sentido, especialistas advirtieron sobre la importancia de garantizar el acceso a preservativos y reforzar las campañas de prevención, luego de que se registraran faltantes de este insumo durante 2025.

Los expertos recuerdan que el test de VIH es gratuito, confidencial y no requiere orden médica. Puede realizarse tanto en el sistema público como en obras sociales y prepagas, y con una simple gota de sangre es posible obtener el resultado en menos de 15 minutos. Detectar la infección de manera temprana mejora el pronóstico, facilita el acceso al tratamiento y contribuye a reducir la transmisión del virus.