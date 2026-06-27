Campaña de VIH: 153 personas se hicieron el test en el primer día de testeos en Neuquén

La campaña provincial de testeos rápidos impulsada por el Ministerio de Salud de Neuquén comenzó este 26 de junio con una importante convocatoria en distintos hospitales, centros de salud y espacios comunitarios. Durante la primera jornada se realizaron 153 testeos gratuitos, confidenciales y voluntarios, de los cuales cinco arrojaron resultados reactivos para sífilis.

Los operativos se desarrollaron en Picún Leufú, Piedra del Águila, Las Ovejas, Neuquén capital, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes y Plottier, en el marco de la campaña "Antes y después del partido. Una jugada a tu favor", organizada con motivo del Día Nacional de la Prueba del VIH, que se conmemora el 27 de junio.

Los casos reactivos detectados deberán atravesar ahora los estudios confirmatorios correspondientes, aunque las autoridades sanitarias remarcan que estos resultados evidencian la importancia de acercar el diagnóstico a la población para detectar infecciones de transmisión sexual de manera temprana e iniciar rápidamente el tratamiento.

Una convocatoria que mostró la importancia del testeo

La primera jornada dejó un balance positivo por la participación ciudadana.

En total se realizaron:

Plottier: 37 testeos.

37 testeos. San Patricio del Chañar: 26.

26. Picún Leufú: 25.

25. Piedra del Águila: 24.

24. Junín de los Andes: 21.

21. Las Ovejas: 10.

10. Neuquén capital: 10.

En conjunto, las siete localidades alcanzaron 153 testeos, mientras que se registraron cinco resultados reactivos para sífilis, una cifra que coincide con la preocupación expresada desde hace meses por infectólogos y equipos de salud sobre el incremento de esta enfermedad.

La sífilis preocupa cada vez más a los especialistas

El infectólogo Jorge Calderón advirtió recientemente que el crecimiento de los casos no es un fenómeno aislado de Neuquén sino una tendencia que se observa en todo el mundo.

Según explicó, la Organización Mundial de la Salud estimó que durante el último año hubo 374 millones de nuevas infecciones de transmisión sexual, mientras que en América se registraron alrededor de 74 millones de casos.

Entre las enfermedades que más aumentan aparece la sífilis, junto con la gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual.

Para Calderón, uno de los principales problemas es que la enfermedad suele pasar inadvertida.

"La lesión inicial prácticamente no produce síntomas. No duele, no pica y muchas veces desaparece sola, por eso gran parte de los pacientes no consulta", explicó el especialista.

En las mujeres, además, las lesiones suelen localizarse en zonas que resultan difíciles de observar, lo que retrasa aún más el diagnóstico.

¿Por qué aumentan los casos de sífilis?

Los especialistas identifican varios factores que ayudan a explicar el crecimiento de la enfermedad durante los últimos años.

Entre ellos se destacan:

Menor uso del preservativo.

Diagnósticos tardíos por ausencia de síntomas.

Reinfecciones frecuentes , ya que la enfermedad no genera inmunidad permanente.

, ya que la enfermedad no genera inmunidad permanente. Reducción de las campañas de prevención luego de la pandemia.

Calderón sostuvo que, si bien durante muchos años hubo una fuerte comunicación sobre la prevención del VIH, actualmente existe un déficit en las campañas vinculadas a otras infecciones de transmisión sexual.

"Desde la pandemia para acá dejaron de difundirse mensajes tan simples como utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales", señaló.

La importancia del diagnóstico temprano

La sífilis tiene tratamiento y puede curarse si se detecta a tiempo.

Sin embargo, cuando la infección no recibe tratamiento puede evolucionar durante años hasta afectar órganos vitales como el corazón y el sistema nervioso central.

En su etapa más avanzada puede provocar aneurismas de aorta, meningitis, lesiones neurológicas e incluso complicaciones potencialmente fatales.

Además, durante el embarazo puede transmitirse al bebé, generando malformaciones congénitas, complicaciones severas o incluso la muerte fetal. Por ese motivo, el sistema público realiza controles sistemáticos durante los tres trimestres de gestación.

La campaña continuará durante todo el fin de semana

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud continuará hasta el 28 de junio en distintos puntos de la provincia.

Los testeos de VIH y sífilis son gratuitos, confidenciales y no requieren orden médica.

En caso de un resultado negativo para VIH, las personas también pueden acceder a herramientas preventivas como la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis posexposición (PEP), además de preservativos y asesoramiento profesional dentro de la estrategia de prevención combinada que desarrolla la provincia.

La campaña busca facilitar el acceso al diagnóstico, detectar tempranamente las infecciones y reducir la transmisión mediante tratamientos oportunos, una estrategia que los especialistas consideran clave frente al crecimiento sostenido de las enfermedades de transmisión sexual.

La entrevista a Jorge Calderón en "Entretiempo"