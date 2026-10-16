Nicolás, el niño de Villa La Angostura que convive desde los cuatro meses de vida con una lesión en la órbita del ojo derecho, necesita reunir $400.000 para realizarse un nuevo estudio médico en Bariloche. Su familia volvió a pedir colaboración para afrontar el costo de la evaluación, que permitirá conocer mejor la evolución de la lesión.

Según explicó su madre, Paola Yenifer Acosta, el estudio se realizará en la misma clínica donde ya fue atendido. El seguimiento está a cargo de los especialistas que evaluaron al niño en julio, entre ellos la doctora Elisa Pérez.

La preocupación de la familia está puesta en la evolución de la lesión a medida que Nicolás crece. Según explicó su madre, los cambios propios del desarrollo y la llegada de la adolescencia podrían modificar el cuadro, por lo que resulta importante conocer cómo se encuentra actualmente la lesión.

El nuevo estudio permitirá evaluar la situación

Nicolás convive desde bebé con una lesión vascular que afecta la zona que rodea el ojo derecho. El seguimiento médico se extendió durante casi una década e incluyó consultas con especialistas y estudios en distintas instituciones de salud.

La necesidad de realizar una nueva evaluación se suma a los antecedentes registrados durante 2026. En junio, el niño presentó una inflamación en el ojo, dolor de cabeza y un hematoma. Una tomografía posterior detectó un avance de la lesión que, según había contado su madre, comenzó a afectar el hueso de la órbita ocular.

En julio, Nicolás debía regresar al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires para continuar con los controles y recibir una evaluación especializada. Ahora, la familia busca avanzar con otro estudio en Bariloche.

El objetivo es conocer con mayor precisión la evolución de la lesión y las zonas que podría afectar. La información disponible no detalla el nombre técnico del nuevo estudio ni permite establecer qué tratamiento podría indicarse a partir de sus resultados.

Por qué la familia volvió a pedir ayuda económica

El estudio tiene un costo de $400.000, una suma que la familia no puede afrontar en este momento sin colaboración.

A través de un nuevo pedido solidario, Acosta solicitó ayuda para reunir el dinero necesario y continuar con el seguimiento médico de su hijo.

La situación vuelve a poner de manifiesto las dificultades que atraviesan para sostener los controles. Los gastos de atención médica se suman a los traslados entre localidades y a las consultas con profesionales especializados.

En julio, la madre había contado que buena parte de los viajes que debieron realizar para atender a Nicolás fueron posibles gracias a los aportes de vecinos y personas que conocieron su historia.

La solidaridad permitió entonces organizar un nuevo viaje a Buenos Aires. Ahora, la familia necesita volver a reunir fondos para avanzar con los estudios.

Cómo colaborar con Nicolás y su familia

Quienes deseen ayudar a la familia pueden realizar aportes a través de las cuentas informadas por su madre:

Titular de las cuentas: Paola Yenifer Acosta

Personal Pay: Alias: jenny2802

Banco de la Provincia del Neuquén: Alias: EUROPA.PUMA.RATO

Antes de transferir, se aconseja verificar que el titular coincida con los datos difundidos por la familia.