Nicolás, el niño de Villa La Angostura que desde hace casi diez años convive con una malformación vascular en la órbita del ojo derecho, deberá regresar al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires para someterse a nuevos estudios. La familia consiguió resolver el viaje de ida gracias a la solidaridad de vecinos y conocidos, pero aún necesita colaboración para afrontar la permanencia en la capital y los gastos que demanda la atención médica.

Yenifer Acosta, madre del niño, explicó que la situación cambió a comienzos de junio, luego de que Nicolás presentara una nueva inflamación acompañada por un fuerte dolor de cabeza y un hematoma en el ojo. "A principios de junio, a raíz de un golpe —aunque todavía no sabemos si fue por eso— empezó con una nueva hinchazón", relató en diálogo con Entretiempo por AM550.

El primer paso fue una internación en el hospital de Villa La Angostura. Después, los médicos resolvieron derivarlo a la clínica San Camilo para realizarle una tomografía que permitiera descartar un sangrado u otra complicación. El estudio reveló un dato que modificó el panorama.

Gracias a distintas colaboraciones logró asegurar los pasajes de ida y un lugar donde alojarse

"En la tomografía se vio que el tumor avanzó", contó Yenifer. La madre explicó que la lesión comenzó a afectar el hueso de la órbita ocular. "Donde normalmente el hueso es redondo, él ya tiene una especie de 'bache'", describió.

Los especialistas definirán cómo seguirá el tratamiento

Tras esa evaluación, Nicolás fue atendido nuevamente en el Hospital Castro Rendón de Neuquén. Desde allí se gestionó una nueva derivación al Hospital Gutiérrez, donde los profesionales buscarán determinar si la evolución corresponde a la misma malformación vascular o si apareció otra patología.

Yenifer recordó que su hijo convive con esta enfermedad desde los cuatro meses de vida y que ahora está próximo a cumplir diez años. El turno quedó confirmado para el 16 de julio, a las 8 de la mañana. "No sabemos cuánto tiempo vamos a tener que quedarnos", explicó.

La expectativa está puesta en la evaluación de un especialista en cirugía plástica. "La idea es que lo evalúe y pueda determinar qué tratamiento o intervención puede realizarse", señaló.

La solidaridad volvió a convertirse en el principal sostén

Yenifer reconoció que la incertidumbre médica también se combina con una importante preocupación económica. Ante la falta de respuestas inmediatas para garantizar el traslado, decidió organizar el viaje por sus propios medios.

"Conseguí los pasajes porque no podía seguir esperando una respuesta del hospital o de Desarrollo Social. Hice llamados, mandé mensajes a todo el mundo, pero no podía esperar más", contó.

Gracias a distintas colaboraciones logró asegurar los pasajes de ida y un lugar donde alojarse, aunque aclaró que el resto del viaje dependerá nuevamente de la ayuda de la comunidad. "Prácticamente todos los traslados que tuvimos que hacer, tanto a Neuquén como a Buenos Aires, fueron posibles gracias a la solidaridad de las personas y no a otra ayuda", afirmó.

Quienes deseen colaborar pueden encontrar toda la información en el perfil de Facebook Jenny Acosta, donde la familia publica estudios médicos, documentación, novedades sobre la evolución de Nicolás y los datos de las cuentas habilitadas para recibir aportes, incluido el alias europa.puma.rato.

Entre tratamientos, Nicolás sigue disfrutando de su infancia

Mientras espera una nueva evaluación médica, Nicolás intenta mantener una rutina lo más normal posible. Yenifer destacó que el niño continúa asistiendo a clases y que atraviesa un buen momento desde lo emocional.

"La verdad es que él está muy bien. Va muy bien en la escuela, ya está en cuarto grado", contó con orgullo. Además, relató que recientemente completó un curso de cocina y recibió un certificado. "Así que eso es lo bueno: a partir de ahora no voy a tener que cocinar más", bromeó.

Nicolás asiste a la Escuela 341, donde cuenta con el acompañamiento de la escuela especial y de una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI). Según su madre, ese respaldo, junto al trabajo de los docentes y los profesionales que siguen su tratamiento, le permite afrontar este nuevo desafío con buen ánimo.

Ahora la familia espera que la consulta del 16 de julio permita definir los pasos a seguir y, mientras tanto, vuelve a apelar a la solidaridad que ya la acompañó en cada uno de los viajes anteriores hacia Buenos Aires.

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