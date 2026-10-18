Las calles de Villa La Angostura volvieron a teñirse de rosa durante una nueva edición de la Caminata Rosa 4K, una actividad que ya forma parte del calendario local. La convocatoria reunió a vecinos, familias, personal de salud, rescatistas y representantes de distintas instituciones en una jornada dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles preventivos.

La actividad comenzó en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde se realizaron las acreditaciones, una charla informativa y una entrada en calor antes de iniciar el recorrido. Desde allí, los participantes completaron los cuatro kilómetros en un clima marcado por el acompañamiento y el compromiso comunitario.

La iniciativa nació hace diez años dentro de la Escuela Municipal de Zumba. Lo que comenzó como una propuesta impulsada por profesores y alumnos para difundir información sobre la enfermedad fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en uno de los eventos de prevención más convocantes de la localidad.

Un mensaje que une a toda la comunidad

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la diversidad de participantes. Mujeres, hombres, jóvenes y adultos se sumaron a la caminata para acompañar una causa que atraviesa a muchas familias.

La concejal Noelia Figueroa destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas y remarcó que la concientización sigue siendo una herramienta fundamental para la prevención.

También estuvieron presentes integrantes del área de Políticas de Género, Mujeres y Diversidades, quienes distribuyeron lazos rosas y material informativo relacionado con la prevención del cáncer de mama y otras acciones de acompañamiento comunitario.

Fernanda Cabello, trabajadora social del área, señaló que cada edición representa una oportunidad para acercar información y reforzar la importancia de los controles médicos periódicos.

Lazos rosas por la caminata para concientizar sobre el cáncer de mama

Historias detrás de la caminata

Entre los participantes hubo quienes asistieron por primera vez y otros que ya consideran a la actividad una cita obligada cada octubre.

Nancy Duarte, integrante del Grupo de Búsqueda y Rescate, expresó su sorpresa por la convocatoria y valoró la presencia de hombres y mujeres acompañando el mensaje de prevención.

Sonia, vecina de la localidad, aseguró que se trata de una actividad especialmente movilizadora por el encuentro que genera entre quienes participan.

Por su parte, la rescatista de montaña Enedina Algueta celebró haber podido sumarse este año y destacó la gran cantidad de familias presentes. Además, invitó a que cada edición continúe creciendo para mantener vigente el mensaje de concientización.

Una fecha para recordar la importancia de los controles

La Caminata Rosa se realiza en el marco de las actividades vinculadas al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una enfermedad en la que la detección temprana resulta clave para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Con diez años de historia, la propuesta volvió a demostrar la capacidad de la comunidad angosturense para movilizarse detrás de una causa que combina salud, información y acompañamiento, transformando una caminata en un fuerte mensaje colectivo de prevención.