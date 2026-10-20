Volvió a funcionar el subte tras horas de tensión en Buenos Aires: liberaron a los tres delegados detenidos

Después de varias horas de interrupción y un conflicto que escaló entre los metrodelegados y el Gobierno porteño, todas las líneas de subte y el Premetro volvieron a funcionar este martes por la tarde.

Pasadas las 15.30, las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, comenzaron a prestar nuevamente el servicio completo entre cabeceras y a recuperar progresivamente sus frecuencias habituales.

La normalización se produjo luego de la liberación de los delegados Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, cuyas detenciones habían derivado en la paralización de toda la red.

La Fiscalía dispuso que los tres recuperaran la libertad, aunque fueron notificados de la apertura de una causa en su contra.

Cómo comenzó el conflicto

El episodio se originó durante la mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B, en medio de un reclamo por la suspensión de un trabajador.

Durante la protesta se habilitó un acceso para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar el boleto, situación que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la información difundida, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, dispuso inicialmente la detención del trabajador involucrado. Durante el procedimiento intervinieron los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes también fueron detenidos.

Más tarde fue arrestado Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

Las detenciones provocaron la reacción del sindicato, que dispuso un paro sorpresivo en toda la red y reclamó la liberación de los dirigentes.

La Ciudad había exigido restablecer el 50%

En medio de la paralización, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a gremios y empresas a garantizar un servicio mínimo del 50% en cada línea y en el Premetro.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Trabajo y Empleo mediante la Resolución 1201/SECTE/26.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó además las detenciones y afirmó que “el que bloquea un servicio esencial va preso”, en una fuerte crítica a la medida gremial.

Finalmente, la liberación de los tres delegados permitió destrabar el conflicto y desde las 15.30 la red comenzó a recuperar su funcionamiento habitual, poniendo fin a una jornada que provocó complicaciones para miles de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires.