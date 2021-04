Poesía desde y para la infancia: “Ya vinieron las olas fuertes”

Ya vinieron las olas fuertes es un libro de poesía infantil escrito por Romina y su sobrino de 7 años, Eugenio (no importa el apellido, aseguran los autores).

Inspiradas en las calles de la ciudad de Neuquén y en las olas que crea el viento cuando mueve las aguas del lago Mari Menuco, estas dos mentes conectaron y crearon.

Luego, las ilustraciones y diseño de Nat Nuez le dieron color a esas oleadas de palabras para invitar, a quien se anime, a una aventura fascinante: leer sin edad y en situación de despojo absoluto.

Foto: Romina y Eugenio retratados por Nat Nuez.

Conectar para creer, conectar para crear

Aparecen cosas brillantes, a veces las vemos y es goce. Tengo mucha infancia alrededor, soy mamá, tengo sobris, trabajo en talleres literarios con estudiantes de escuela primaria, leo y escribo con la mayoría. Pero esto fue diferente.

Nos vimos las ganas un día. Me acompañó a votar (Eugenio) a una escuela porque tenía ganas de vagar, si, vagar. Andar por ahí dejando que pase lo de alrededor afuera, lo de alrededor adentro, eso de la vida. Conversamos en caminata y a mí me asombraba lo que él veía en el mismo objeto que yo. Denotaba distinto. Me pareció que estaba usando un lenguaje fabuloso y le pedí que grabemos lo que se nos iba ocurriendo. El veía los objetos en juego y a mí me fascinaba eso, yo le decía algunas palabras que me sentía que tenían que estar ahí y él revoleaba los ojos.

Volvimos y le dije que había poesía. No se maravilló para nada de lo escuchado, entonces desgrabamos, recortamos, pulimos, sumamos, restamos, comimos unos masticables y se fue. Pasó. Ahí surgió el segundo poema del libro, que tiene matices urbanos.

Otro día nos vimos en Mari Menuco y pasó de vuelta, los dos queríamos pero no nos animábamos a plantearlo. Ese día escribimos “Las olas fuertes”. Mucho viento sobre el lago, a veces pasa, olas.

Colgué los poemas en Facebook y apareció Aixa Rava, la poeta editora de Tanta Ceniza Editora con algunas preguntas cautas sobre esos textos. A ella le parecía que había un libro ahí que podría integrar su colección “Maras en la Barda” y siguió preguntando y preguntando.

Ella veía un libro donde nosotros solo veíamos juego.

--

Así relata Romina cómo fue conectar para creer y crear este libro junto a su sobrino que está en 3º grado de la escuela y al que le gusta mucho el helado. Pero, asegura ella, “cualquier descripción que yo haga de él va a ser insuficiente al lado de la que hizo para la biografía del libro”.

Foto: Romina y Eugenio, recibían los primeros ejemplares de su aventura literaria.

¿Quién es Eugenio?

“Hola, soy Eugenio, me gusta mi nombre, ¿te gusta tu nombre? Vivo en Neuquén que tiene cosas para mirar afuera y con la tía una vez las escribimos. Me acostumbré a regar unas semillas y ahora son plantas. Me interesan los libros de monstruos, soy lector de la noche con un osito de led que me acompaña de luz. Mi hermano a veces lo tiene que apagar cuando me quedo dormido. Tengo planes de leer unos libros que hay en casa. La abuela tiene una cartuchera infinita de caramelos que parece el bolso de Mary Poppins. No me gusta mucho esperar, pero sí el color azul, mucho. Eso es importante. Me sé canciones enteras, le canto “hola, cómo estás?” a mi hermanita bebé (“Puedo sentirlo” de David Lebón). Hay canciones en la cabeza, todo el tiempo. Me voy, ya me dio sueño de tanto hablar.” (Transcripción textual de la biografìa de Eugenio en “Ya vinieron las olas fuertes”)

Foto: Conjuro, poema de Eugenio.

El extraordinario delirio de mirar sin obligación es lo que hizo posible esta pieza de literatura infantil, así lo describe Romina cuando le preguntamos:

SV: ¿A qué invitan las olas, las páginas, los pájaros?

R: “Ya vinieron las olas fuertes” habla de impresiones pasajeras, de esto que se ve de manera desencajada sobre el mundo, con ojos de Eugenio con ganas de jugar que sirven de gafas maravilla para una tía que lee poesía hasta en la fila del banco. Está el agua, el aire, sus habitantes, los colores, algunas preguntas, decisiones, problemas con una flor, palomas mugrientas, interpelaciones, aparece la escuela, en fin, viene como politemático del delirio de mirar sin obligación.

SV: Como destaca la editorial Tanta Ceniza Editora, este es un libro para las infancias concebido desde las infancias…

R: Si. Tuvimos la suerte de toparnos con una editora que se juega por los libros para infancias sin mensajes moralizantes, ni instrucciones para padres, ni explicaciones exhaustivas. Aixa (la editora) privilegia el hecho poético sobre el resto de la cosa. Era ahí. Le interesaba un libro escrito desde las infancias y no para las infancias. Nunca fue pensado para publicar, sino como un juego, como un Scrabble de día de lluvia o chapotear en la orilla.

Foto: El libro forma parte de la colección "Maras en la Barda" de Tanta Ceniza Editora, una editorial independiente y autogestiva que convoca, principalmente, diversas voces de la poesía argentina y latinoamericana.

SV: En esta forma de contar en dupla, desde la mirada de un niño que mira y un adulto que se deja llevar y escucha ¿qué le decís vos a las infancias en el libro? ¿Qué nos dice Eugenio a los grandes?

R: Me encanta esta pregunta, en realidad me encantaría alcanzar alguna respuesta. Me gusta pensar en adultos que leen sin mucho prejuicio según el deseo resorte que les mueva. Animarse a mirar un libro con los ojos que tengas, con el cuerpo que tengas, leemos con todo el cuerpo creo, no se me ocurre si no ¿cómo?

Foto: Para los textos del libro, se utilizó la tipografía Open Dyslexie que facilita la lectura a personas con dislexia.

SV: A la hora de transitar la lectura nos acompañan las ilustraciones de Nat Nuez. ¿Cómo fue esta instancia ponerle imagen y color?

R: La elección fabulosa de la ilustradora Natalia Fores (Nat Nuez) la hizo la editorial, inaugurando la línea de libro-álbum para su colección. Esta categoría plantea que no nos encontramos frente a un texto ilustrado, sino que tanto texto como ilustración cuentan en conjunto aportando signos artísticos desde los diferentes lenguajes.

Video: Además de las ilustraciones del libro, Nat Nuez también realizó el booktrailer que se puede ver en el canal de youtube de Tanta Ceniza Editora en el que se pueden disfrutar muchísimas de las bellezas que hace esta editorial.

Un regalo bonito que tiene el booktrailer es la voz de Euge leyendo su conjuro, ese poema lo hizo el solo en una actividad de la escuela. Apareció después, no estaba pensado para el libro pero los conjuros son así, se dicen con fuerza y se produce la magia. Otro regalo es la voz del poeta y amigo entrañable Cali Duarte, quien siempre está merodeando la inquietud tanto de la poesía como de las infancias.

SV: De la poesía a la literatura infantil: ¿cómo se dio ese giro en vos?

R: Es un libro de poesía, pero que lo leo y creo que tengo 7. Eso es lo bueno de escribir con poetas jóvenes. Acá no importa el nombre de nadie, si renunciamos al esquema de lo que se nombra con especificidad me parece que le estás haciendo una entrevista a un libro, me gusta ese juego. Hablan y dicen los libros, no?

Foto: "Verdaderamente me parece que este libro es tanto de Nat que lo imaginó brillante y en vibración destello, como de Aixa que lo quiso mucho desde que lo imaginó libro. Entonces, con Eugenio decidimos darle los poemas", reflexiona Romina.

SV: Después de las olas fuertes, ¿qué queda? ¿Qué viene?

R: No sé qué pasa después de estas olas. Este es nuestro corazón inquieto, pura intuición: pasa un pájaro y no lo vemos, el día que sí, liberamos palabra y suena conjunto. Iba a quedar como un recuerdo lánguido pero apareció Aixa, una poeta que es editora y cree. Dice que un momento de poesía en cualquier infancia tiene que ser lo importante.

SV: ¿Dónde lo podemos conseguir?

R: Acá en Neuquén está en Malapalabra Casa Librera o se puede comprar desde la página de la editorial, donde también pueden verse los diferentes puntos de venta.