La primavera como nunca antes la habías visto

Sus fotografías son como suaves ráfagas de aire fresco que nos invitan a respirar profundo y contemplar la armonía y serenidad que puede haber en las cosas más simples: en una calentita taza de café, en una diminuta flor de ciruelo o un tenue rayo de sol que entra por la ventana de la cocina. La sutileza, es su fuerte. El rosa, su color.

Nare ama el color rosa. Pero no cualquier rosa. Le gusta particularmente el rosa pastel y el rosa viejo. El rosa está presente en todo lo que la rodea. Lo elige para sus zapatillas, lapiceras, tazas, sábanas y, claro, sus galletitas favoritas son las merengadas.

La mayoría de sus fotografías también van por él, en distintas tonalidades, filtros o detalles. Y, cuando de retratar flores se trata, su ojo se va a ellas como un imán.

"Creo que no importa la herramienta que tengamos, lo importante es capturar el momento y compartir con el resto nuestra manera de ver el mundo".

Ella es la anti princesa de la fotografía, con la capacidad de transportarnos a un mundo sin oscuridad ni tiempo, donde la ingenuidad de un color se vuelve genialidad y donde el pasto se pisa con los pies descalzos y la uñas se pintan de negro.

“Siento que es un color que transmite alegría y, a su vez, tranquilidad. Cuando armo una escena con este color siento que llama más la atención, que se ve linda y divertida y eso es un poco lo que intento transmitir con mis fotos, que nadie tiene una vida color de rosa y que todo lo opaco que puede tener el día a día, con un toque de rosa, no pasa desapercibido”, explica.

Esta es la primavera según Nare.

"Las fotos de los ciruelos de Jardín las hice hace un par de días en San Martín de los Andes. Estaba esperando a que florezcan para poder fotografiar la ciudad teñida de rosa. Como en el día a día suele haber mucho tránsito, salí un domingo para tener la calle despejada. Llovía y hacía bastante frío pero no me importó, necesitaba lograr las fotos rosas aunque se me congelaran los dedos en el intento".

"La foto de los lupinos la hice hace unos años en Bariloche. Salí a buscar una locación para una sesión de fotos que tenía esa semana y me encontré con este paisaje. Lo gracioso de la historia es que llovió el resto de la semana y cuando volví al lugar a hacer las fotos con la nena ya no estaban en condiciones, por lo que tuvimos que buscar otro lugar (tarea no muy difícil de lograr en Bariloche)".

"Esta foto es un autorretrato. Lo hice usando la técnica de doble exposición en edición. Surge como resultado de fusionar dos fotos en Photoshop: una es mía y la otra es de unas margaritas rosadas que saqué hace un tiempo".

“Esta foto surgió un día que puse flores en un florero y mi gata Feli se obsesionó con ellas. Aproveché la situación para sacarle fotos. Llevé el florero al piso para estar más cerca de la ventana y ella hizo el resto”.

"La idea detrás de esta sesión era hacer fotos que transmitan la sensación de frescura y juventud. La locación elegida fue Los Álamos de Rosauer, en Villa Manzano, el pueblo donde crecí”.

"A veces, para lograr una buena foto de flores, es necesario ser pacientes y esperar el momento justo. A veces pueden ser un par de días hasta que terminen de florecer o incluso un año, que vuelvan a hacerlo. Pero el resultado hace que valga la espera. Hace unos años, coordiné con mi amiga Agos para hacer fotos en una calle llena de jazmines, a un par de cuadras de la casa donde vivía, en Cipolletti. Por falta de tiempo, colgamos unos días y cuando fuimos, los jazmines ya no estaban. Tuvimos que esperar a la primavera siguiente para hacer las fotos y finalmente las logramos".

"Actualmente dicto cursos tanto para personas que quieren aprender a usar su cámara, como a las que quieren aprovechar la cámara de su celular. Creo que no importa la herramienta que tengamos, lo importante es capturar el momento y compartir con el resto nuestra manera de ver el mundo".

"Con mis fotos intento mostrarle al resto lo que me inspira y apasiona, la naturaleza. Y las flores de la primavera son una gran fuente de inspiración en mi trabajo".

NARELLA

Nare Colantuono es una joven fotógrafa neuquina recientemente instalada en San Martín de los Andes, (algo así como tocar el cielo con las manos para alguien amante de la naturaleza como ella).

De (más) chica le gustaba fotografiar todo lo que la rodeaba y “como las cámaras de los teléfonos no eran muy buenas en esa época, en el 2012 me compraron mi primer cámara digital”, recuerda.

“Comencé a estudiar fotografía formalmente en el 2016. Para eso dejé la carrera de Psicología en cuarto año para dedicarme de lleno a la fotografía”, cuenta. Colgó los libros de Freud para sumergirse de lleno en la creación de imágenes. Se formó en una escuela de Neuquén Capital, en la que finalmente terminó trabajando como profesora.

Hoy, con 29 años, hace 10 que la fotografía es parte de su vida (de la mitad de su vida), sigue perfeccionándose y dicta cursos online de fotografía con cámara y celular.

Si querés aprender fotografía con ella, podés encontrarla en Instagram como @narecolantuono. Cursos de fotografía online.