Fortnite, uno de los videojuegos más exitosos a nivel mundial, está de regreso en la Google Play Store para todos los usuarios Android del planeta. Epic Games confirmó esta noticia a través de su cuenta oficial en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, marcando un hito luego de más de cinco años de disputas legales con Google.

El videojuego había regresado a la tienda de aplicaciones de Google en Estados Unidos en diciembre del año pasado, pero recién a partir del jueves 19 de marzo de 2026 su disponibilidad se extendió a nivel global. "No importa dónde estés, te tenemos cubierto. Fortnite está de vuelta en Google Play. Disponible en todas partes a partir del jueves 19 de marzo", anunció Epic Games en su mensaje oficial.

Hasta ahora, quienes querían jugar Fortnite en Android debían descargar la Epic Games Store, la plataforma oficial de la compañía, lo que implicaba un paso adicional para instalar el juego. Con esta novedad, los usuarios pueden simplemente ingresar a Google Play Store, buscar Fortnite y descargarlo directamente, simplificando el acceso al popular título.

El regreso coincide con el lanzamiento de una nueva temporada del modo Battle Royale, que mantiene la esencia del juego: hasta cien jugadores saltan en paracaídas sobre una isla, recolectan armas y materiales para construir estructuras defensivas o de ataque, y compiten hasta que solo quede un vencedor. La mecánica de construcción es el elemento distintivo que diferencia a Fortnite de otros juegos similares.

Además de Android, Fortnite está disponible en múltiples plataformas, incluyendo dispositivos iOS, lo que permite que millones de jugadores disfruten la experiencia completa desde sus dispositivos móviles en cualquier momento y lugar.