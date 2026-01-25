La Esports World Cup (EWC) confirmó que su edición 2026 repartirá un total de 75 millones de dólares en premios, una cifra que la posiciona por encima de las competiciones de clubes más importantes del fútbol tradicional en términos de incentivos económicos directos.

El monto supera ampliamente los premios asignados a las finales de la UEFA Champions League (25 millones de euros) y la CONMEBOL Copa Libertadores (24 millones de dólares), reflejando la aceleración del modelo económico de los esports y el creciente interés de patrocinadores, publishers y mercados emergentes.

La organización también confirmó que el torneo se disputará entre el 6 de julio y el 23 de agosto de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El certamen reunirá a más de 2.000 jugadores de 100 países, que competirán en 24 videojuegos distintos, consolidando a la EWC como una plataforma global y multisectorial dentro de la industria del gaming competitivo.

La progresión del torneo ha sido constante desde su debut. La primera edición, disputada en 2024, repartió 62 millones de dólares, cifra que aumentó a 70 millones en 2025, edición que contó con Cristiano Ronaldo como embajador oficial. Con este nuevo salto económico, la Esports World Cup refuerza su ambición de convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del calendario internacional, más allá del ecosistema tradicional del deporte.