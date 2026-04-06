¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 06 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Elon Musk billonario

SpaceX prepara una oferta pública que podría recaudar 75.000 millones y valorar la empresa en 1,5 billones de dólares

La compañía de Elon Musk busca salir a bolsa con una valuación que casi duplica su valor de diciembre y lo posiciona por encima de Tesla. Esta operación podría convertirlo en el primer billonario del mundo.

Por Redacción

Lunes, 06 de abril de 2026 a las 09:38
PUBLICIDAD
SpaceX apunta a salida a bolsa con valuación de 1,5 billones de dólares

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, ha presentado documentación preliminar para realizar una oferta pública inicial (OPI) que podría convertirse en la más grande de la historia. La operación tiene el potencial de recaudar hasta 75.000 millones de dólares, valorando a la compañía en aproximadamente 1,5 billones de dólares.

Esta cifra casi duplica la valoración que la firma había registrado en diciembre pasado, según datos de Pitchbook, y supera la capitalización bursátil actual de Tesla, otra de las compañías de Musk, que ronda los 1,3 billones de dólares.

SpaceX se especializa en la fabricación de cohetes reutilizables y es propietaria de Starlink, la red de comunicaciones satelitales más grande del mundo. Además, ha expandido su alcance al adquirir la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, y la empresa de inteligencia artificial xAI.

De concretarse esta oferta pública, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario global, considerando que su fortuna se estima en 839.000 millones de dólares, según Forbes.

Para poner en contexto, las empresas más valiosas del mundo actualmente son Nvidia, con una valuación de 4,2 billones de dólares, seguida por Apple (3,7 billones), Google (3,5 billones), Microsoft (2,7 billones) y Amazon (2,2 billones).

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD