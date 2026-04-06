SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, ha presentado documentación preliminar para realizar una oferta pública inicial (OPI) que podría convertirse en la más grande de la historia. La operación tiene el potencial de recaudar hasta 75.000 millones de dólares, valorando a la compañía en aproximadamente 1,5 billones de dólares.

Esta cifra casi duplica la valoración que la firma había registrado en diciembre pasado, según datos de Pitchbook, y supera la capitalización bursátil actual de Tesla, otra de las compañías de Musk, que ronda los 1,3 billones de dólares.

SpaceX se especializa en la fabricación de cohetes reutilizables y es propietaria de Starlink, la red de comunicaciones satelitales más grande del mundo. Además, ha expandido su alcance al adquirir la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter, y la empresa de inteligencia artificial xAI.

De concretarse esta oferta pública, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario global, considerando que su fortuna se estima en 839.000 millones de dólares, según Forbes.

Para poner en contexto, las empresas más valiosas del mundo actualmente son Nvidia, con una valuación de 4,2 billones de dólares, seguida por Apple (3,7 billones), Google (3,5 billones), Microsoft (2,7 billones) y Amazon (2,2 billones).