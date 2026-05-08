La Policía de Neuquén logró desarticular tres puntos de venta de drogas en el Oeste de esta capital tras una investigación de dos meses que empezó gracias a una denuncia anónima a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. Detuvieron a cuatro personas, secuestraron distintas clase de sustancias ilegales y clausuraron un búnker narco.
Qué decía el mensaje recibido a través de la app Neuquén Te Cuida.
La denuncia anónima realizada a través de la app Neuquén Te Cuida alertaba sobre movimientos vinculados al narcomenudeo en el barrio Gregorio Álvarez, donde personal policial inició tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron confirmar la actividad ilegal, especialmente durante horarios vespertinos y nocturnos.
Según indicaron fuentes policiales, el domicilio investigado ya había sido allanado anteriormente por causas similares relacionadas con comercialización de estupefacientes.
La investigación conectó viviendas en tres barrios del Oeste de Neuquén
Con el avance de la investigación, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer vínculos con otros inmuebles ubicados en los barrios Gran Neuquén y Melipal. Desde la fuerza provincial señalaron que el movimiento constante de personas en las viviendas generaba preocupación entre vecinos debido a la cercanía de espacios recreativos y sectores frecuentados por familias.
Tras casi dos meses de recolección de pruebas, la Justicia provincial autorizó tres allanamientos simultáneos que se concretaron durante la tarde-noche de este jueves 7 de mayo con apoyo de distintas áreas de seguridad y tránsito.
Secuestraron cocaína, éxtasis, ketamina y más de $1,8 millones
Como resultado de los operativos fueron detenidos tres hombres y una mujer, mientras que los efectivos secuestraron una importante cantidad de drogas y dinero en efectivo.
Entre los elementos hallados había 121 gramos de cocaína, 34,3 gramos de marihuana, 15 pastillas y media de éxtasis, 12,9 gramos de éxtasis en polvo y 19,7 gramos de ketamina.
Además, se incautaron 1.870.000 pesos en efectivo, tres balanzas digitales, nueve teléfonos celulares y un arma de fuego calibre 22.
Clausuraron un búnker narco y secuestraron vehículos
Durante los procedimientos, la Policía también encontró una réplica de arma de aire comprimido, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta Yamaha FZ-S y un automóvil Volkswagen Vento.
Finalmente, la Justicia dispuso la clausura preventiva del inmueble señalado como el principal punto de comercialización de drogas en la zona oeste de Neuquén.