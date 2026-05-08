La Policía de Neuquén logró desarticular tres puntos de venta de drogas en el Oeste de esta capital tras una investigación de dos meses que empezó gracias a una denuncia anónima a través de la aplicación Neuquén Te Cuida. Detuvieron a cuatro personas, secuestraron distintas clase de sustancias ilegales y clausuraron un búnker narco.

Qué decía el mensaje recibido a través de la app Neuquén Te Cuida.

La denuncia anónima realizada a través de la app Neuquén Te Cuida alertaba sobre movimientos vinculados al narcomenudeo en el barrio Gregorio Álvarez, donde personal policial inició tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron confirmar la actividad ilegal, especialmente durante horarios vespertinos y nocturnos.

Según indicaron fuentes policiales, el domicilio investigado ya había sido allanado anteriormente por causas similares relacionadas con comercialización de estupefacientes.

Gran cantidad de droga incautada en el Oeste neuquino gracias a una denuncia a través de la app Neuquén te cuida

La investigación conectó viviendas en tres barrios del Oeste de Neuquén

Con el avance de la investigación, los efectivos lograron identificar a los sospechosos y establecer vínculos con otros inmuebles ubicados en los barrios Gran Neuquén y Melipal. Desde la fuerza provincial señalaron que el movimiento constante de personas en las viviendas generaba preocupación entre vecinos debido a la cercanía de espacios recreativos y sectores frecuentados por familias.

Tras casi dos meses de recolección de pruebas, la Justicia provincial autorizó tres allanamientos simultáneos que se concretaron durante la tarde-noche de este jueves 7 de mayo con apoyo de distintas áreas de seguridad y tránsito.

Secuestraron cocaína, éxtasis, ketamina y más de $1,8 millones

Como resultado de los operativos fueron detenidos tres hombres y una mujer, mientras que los efectivos secuestraron una importante cantidad de drogas y dinero en efectivo.

El color celeste marca la positividad del reactivo por cocaína

Entre los elementos hallados había 121 gramos de cocaína, 34,3 gramos de marihuana, 15 pastillas y media de éxtasis, 12,9 gramos de éxtasis en polvo y 19,7 gramos de ketamina.

Además, se incautaron 1.870.000 pesos en efectivo, tres balanzas digitales, nueve teléfonos celulares y un arma de fuego calibre 22.

Clausuraron un búnker narco y secuestraron vehículos

Durante los procedimientos, la Policía también encontró una réplica de arma de aire comprimido, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta Yamaha FZ-S y un automóvil Volkswagen Vento.

Finalmente, la Justicia dispuso la clausura preventiva del inmueble señalado como el principal punto de comercialización de drogas en la zona oeste de Neuquén.