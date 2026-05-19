En un momento en que la industria de la construcción británica enfrenta una marcada escasez de trabajadores cualificados, surge una innovadora solución tecnológica para agilizar la edificación de viviendas. Se trata de Walter, un robot albañil capaz de realizar el trabajo equivalente al de cinco obreros calificados y un aprendiz en apenas una hora, operado por una sola persona.

El Dr. Jan Telensky, fundador y CEO de JT Lifestyle Homes, y co-desarrollador de Walter, explicó que la edad promedio de los albañiles en el Reino Unido es de 46 años, lo que pone en duda quién construirá las casas dentro de dos décadas. Por eso, la creación de WLTR —siglas en inglés para Robot Terra-Base para Tender Muros— busca complementar y no reemplazar a los albañiles, ayudándolos a enfrentar las demandas del sector.

La automatización de un robot para complementar y no para reemplazar

Walter es capaz de construir muros a un ritmo de 10 metros cuadrados por hora, superando la velocidad de la albañilería manual tradicional. Además, mantiene una precisión de más o menos 2 milímetros en la tolerancia de error, nivel comparable al de los mejores albañiles del país.

Este robot requiere que el terreno y los materiales estén preparados previamente, con una primera hilera de ladrillos colocada para iniciar el trabajo. Telensky destacó: “Tiene todos los planes en la cabeza. Funciona por sí solo. Solo tienes que suministrarle los dos palés de ladrillos y simplemente voila”.

Actualmente, Walter utiliza ladrillos especialmente diseñados para robots, con ranuras que permiten al equipo agarrar, levantar y colocar cada unidad con facilidad. También emplea pegamento en lugar de mortero, lo que reduce el uso de cemento y acelera el proceso de construcción.

La operación del robot es sencilla: “Se tarda cinco días en entrenar a alguien para manejar el robot. Se tarda tres años en enseñar a un albañil”, señaló Telensky, destacando la rapidez en la formación de operadores en comparación con la capacitación tradicional.

Walter funciona sin necesidad de andamios y puede operar en cualquier condición climática, lo que añade valor en términos de seguridad y eficiencia. Actualmente, existen treinta robots en funcionamiento, y la empresa ya ha solicitado otros cien para ampliar su capacidad de trabajo.

En un contexto donde el gobierno británico se ha comprometido a construir 1,5 millones de nuevas viviendas en Inglaterra durante esta legislatura, esta tecnología representa una respuesta innovadora a la presión por aumentar la producción y atraer a nuevos trabajadores a una industria que lucha por captar a la próxima generación.

El Dr. Telensky confía en que Walter ayudará a que los jóvenes se interesen más en la construcción: “El futuro es que podamos traer a los jóvenes para trabajar en una obra porque prefieren trabajar con un robot antes que hacerlo manualmente. Les encanta, porque es como jugar a videojuegos”.