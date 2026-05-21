En el entorno digital actual, muchos sitios web requieren que los usuarios verifiquen que son humanos para evitar el acceso de bots o sistemas automatizados. Esta verificación suele presentarse como una casilla que debe ser activada por el usuario.

Este mecanismo, conocido comúnmente como CAPTCHA, sirve para proteger plataformas y servicios en línea de posibles abusos, asegurando que únicamente personas reales puedan interactuar con ellos.

Verificación de usuario: la importancia de confirmar que no eres un robot

Para completar el proceso, basta con activar la casilla que indica "Comprueba que no eres un robot", lo cual confirma la identidad humana del usuario y permite continuar con el acceso o la acción deseada.