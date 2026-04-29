Un grupo de investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) desarrolló un escáner que utiliza inteligencia artificial para prevenir infartos, especialmente en servicios de emergencias y ambulancias. Este avance tecnológico, llamado Cardiotrace, tiene como objetivo agilizar el diagnóstico y mejorar la atención en situaciones críticas.

Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto y el accidente cerebrovascular, representan la primera causa de muerte en Argentina. En este contexto, el tiempo es fundamental para salvar vidas y minimizar secuelas, por lo que disponer de un diagnóstico rápido es clave.

El electrocardiograma: primer paso para el control

Actualmente, cuando una persona llega a emergencias o es asistida en una ambulancia, se realiza un electrocardiograma en papel para detectar posibles problemas cardíacos. Sin embargo, la falta de personal capacitado para interpretar estos estudios in situ obliga a enviar fotografías por Whatsapp a especialistas para su evaluación, retrasando la atención.

Para resolver esta limitación, el equipo de la UNSAM creó un sistema basado en redes neuronales que, conectado a un escáner y una computadora portátil, digitaliza el electrocardiograma en papel, analiza la imagen y en pocos segundos determina si el paciente presenta una cardiopatía isquémica.

Escáner argentino con IA detecta infartos en segundos

El desarrollo de Cardiotrace comenzó hace aproximadamente cinco años como parte de trabajos de tesis de estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM. Los investigadores utilizaron bases de datos públicas internacionales con señales digitales de electrocardiogramas, extraídas de Fisionet, para entrenar las redes neuronales.

Actualmente, el equipo colabora con profesionales del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC) para avanzar en la validación clínica del dispositivo y confirmar su eficacia en pacientes reales, lo que permitirá su futura implementación en el sistema de salud.