Este lunes, la diputada provincial Cecilia Papa (Democracia Neuquén) presentó un proyecto de ley que propone garantizar el acceso gratuito a plataformas, portales y entornos virtuales oficiales del sistema educativo nacional y provincial. La iniciativa apunta a que tanto estudiantes como docentes puedan navegar en sitios educativos sin gastar datos móviles ni afrontar costos adicionales.

La propuesta, denominada Inclusión Digital Educativa y Acceso Universal a Contenidos Pedagógicos, ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura de la provincia del Neuquén bajo el expediente 18.294 este lunes 27 de abril y plantea implementar un régimen de “navegación gratuita” o “tasa cero” para contenidos pedagógicos oficiales.

El proyecto para garantizar la gratuidad al acceso de plataformas educativas

La iniciativa de Papa contempla que el beneficio alcance a todos los dominios con extensión .edu.ar, además de los portales del Consejo Provincial de Educación (CPE), los sitios del Ministerio de Educación de la Nación, la plataforma educ.ar y distintos entornos virtuales de aprendizaje, bibliotecas digitales y aulas virtuales debidamente registradas.

Según la propuesta, el acceso a estos contenidos no debería consumir datos de los planes móviles, una medida pensada especialmente para estudiantes que dependen de recargas prepagas para conectarse. La iniciativa también establece límites: la gratuidad no incluiría servicios de terceros, publicidad, redes sociales ni contenidos de entretenimiento vinculados desde esos sitios, salvo que la autoridad de aplicación determine que tienen valor pedagógico.

En lo que a Neuquén respecta, el CPE sería el organismo encargado de actualizar el listado de dominios alcanzados, supervisar el cumplimiento y coordinar la implementación técnica.

La diputada provincial Cecilia Papa impulsó el proyecto para garantizar la gratuidad en el acceso a plataformas educativas y reducir la brecha digital en Neuquén

Buscan reducir la brecha digital en la provincia de Neuquén

En los fundamentos del proyecto, Papa sostiene que hoy el derecho a la educación también depende del acceso a conectividad y advierte sobre una “deserción digital silenciosa” que afecta a estudiantes vulnerables cuando se quedan sin crédito en sus celulares.

La legisladora de Democracia Neuquén remarcó que, en una provincia extensa como Neuquén, las oportunidades educativas no deberían estar condicionadas por el lugar de residencia o el nivel de ingresos de las familias.

En ese sentido, la iniciativa busca convertir el acceso a contenidos oficiales en un “territorio libre de cargos”, para garantizar igualdad de oportunidades entre estudiantes de zonas urbanas y rurales.

Cómo se implementaría el sistema de tasa cero educativa

El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la adhesión técnico-regulatoria necesaria para poner en marcha el esquema, en el marco de la Ley Nacional 27.078 de Argentina Digital.

Además, la iniciativa habilita la posibilidad de firmar convenios voluntarios con empresas prestadoras de internet y telefonía móvil, incluso con incentivos fiscales u otros beneficios para favorecer la adhesión de las operadoras.

Desde el texto legislativo señalan que esta modalidad apunta a dar mayor viabilidad constitucional y mejores condiciones de cumplimiento, apoyada en acuerdos federales y articulación público-privada.

El acceso a contenidos educativos, un derecho efectivo, permanente y gratuito

Entre los argumentos centrales, la diputada define al flujo de información pedagógica como “el transporte escolar de la era digital”, y plantea que el acceso a contenidos oficiales debe consolidarse como un derecho efectivo, permanente y gratuito.

La iniciativa pone el foco en que la gratuidad de la educación resulta incompleta si el acceso a las herramientas digitales necesarias para estudiar sigue teniendo un costo para miles de familias.

Con su ingreso a la Legislatura de la provincia del Neuquén, el proyecto abre el debate sobre el acceso universal a la conectividad educativa en la provincia. Asimismo, suma una nueva discusión sobre inclusión digital como política pública.