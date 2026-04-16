La IA Week llega a Neuquén con foco en la digitalización de Vaca Muerta y el desarrollo productivo regional

De la mano del crecimiento de Vaca Muerta, Neuquén busca consolidarse como un nuevo polo de innovación tecnológica con la llegada de la IA Week, un evento que reunirá a especialistas, empresas y referentes del ámbito académico entre el 14 y el 16 de mayo en el Polo Científico Tecnológico local.

La iniciativa apunta a integrar la inteligencia artificial al entramado productivo, en un momento en que la expansión del sector energético —especialmente el Oil & Gas— demanda soluciones más eficientes, escalables y basadas en տվյալ digitalización. En ese contexto, la provincia intenta capitalizar el impulso de Vaca Muerta para diversificar su matriz y posicionarse en la economía del conocimiento.

Organizada por el Polo Científico Tecnológico, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES, la IA Week se presenta como un espacio estratégico para vincular innovación y producción. El objetivo es claro: traducir las tendencias globales en aplicaciones concretas para industrias clave, con foco en energía, servicios y desarrollo regional.

El evento llega en un momento de fuerte expansión. Con inversiones crecientes y mayores niveles de actividad, Vaca Muerta no sólo impulsa la producción energética sino también la demanda de nuevas tecnologías capaces de optimizar procesos, reducir costos y mejorar la toma de decisiones en entornos complejos.

Desde la organización destacan que la inteligencia artificial se vuelve un factor clave para sostener este crecimiento. Su aplicación en áreas como mantenimiento predictivo, análisis de datos en tiempo real, logística y automatización de operaciones ya comienza a transformar la dinámica del sector energético.

En esa línea, referentes del ecosistema tecnológico y productivo coinciden en que la incorporación de IA puede potenciar significativamente el desarrollo de Vaca Muerta. La posibilidad de integrar innovación con industria abre la puerta a una nueva etapa, donde la eficiencia operativa y la generación de valor estarán cada vez más ligadas al uso intensivo de tecnología.

La IA Week también busca fortalecer el ecosistema regional. Se espera una fuerte participación de actores del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, en un contexto donde empresas, emprendedores y organismos públicos avanzan en la adopción de herramientas digitales para mejorar su competitividad. La agenda incluirá paneles con expertos nacionales e internacionales, experiencias interactivas con casos reales de uso y espacios de networking orientados a generar alianzas estratégicas.

Más allá del evento, la apuesta es de largo plazo. Neuquén busca consolidar una plataforma que combine energía, tecnología y talento local, con capacidad para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible.

En ese camino, la IA Week se perfila como un punto de partida: un espacio donde la revolución tecnológica se conecta directamente con uno de los motores productivos más importantes del país, proyectando a Vaca Muerta no sólo como un polo energético, sino también como un eje de innovación en la Argentina.