El gigante tecnológico estadounidense Microsoft atribuyó la caída mundial de sus servicios a una "carga elevada" en su infraestructura. El problema se prolonga desde hace varias horas. También afecta a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot. Los inconvenientes comenzaron el 12 de noviembre de 2026.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", dijo la empresa. Además, asegura haber obtenido "resultados positivos en cuanto a la estabilidad de los servidores" tras aplicar ajustes. De momento, no precisó ningún plazo para restablecer completamente el servicio.

El fallo se propagó por todo el mundo

El gigante del software ya había anunciado que las medidas para solucionar la incidencia no estaban funcionando "como se esperaba". Por eso buscaba alternativas.

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

Los sectores afectados

Usuarios de distintos sectores, incluidos organismos gubernamentales, reportaron no poder comunicarse a través de Outlook. El fallo se propagó por todo el mundo en menos de una hora. Dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, según el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a usuarios de todo el continente americano. También alcanzó partes de Europa, Asia y África.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas". Después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".