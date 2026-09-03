Una nueva modalidad delictiva encendió las alarmas entre especialistas en ciberseguridad y fuerzas de seguridad. Se trata de un mecanismo de extorsión digital que instrumentaliza la función de fotos efímeras —aquellas configuradas para abrirse una sola vez— dentro de la aplicación WhatsApp, con el propósito de manipular a los usuarios y exigirles transferencias de dinero.

La modalidad usada por los delincuentes vía mensajes inicia cuando la potencial víctima recibe un mensaje privado remitido por una línea desconocida, el cual contiene un archivo multimedia programado para autodestruirse tras su apertura. Al pulsar sobre el elemento, la persona visualiza material gráfico de tenor íntimo o explícito, habitualmente extraído de bancos de imágenes o de terceros ajenos a la maniobra.

La técnica de ingeniería social detrás de la estafa

Inmediatamente consumada la apertura del archivo, el ladrón despliega una táctica de ingeniería social: finge haberse equivocado de destinatario y arremete con recriminaciones formales. Mediante la intimidación psicológica y la generación de culpa, el atacante afirma que radicará una denuncia penal contra la víctima por haber accedido a dicho contenido sensible, salvo que abone una determinada suma económica a modo de compensación extrajudicial.

WhatsApp: la trampa de la foto de una sola vista que deriva en estafas virtuales

Las autoridades policiales advirtieron que este esquema no vulnera el código informático del dispositivo ni los servidores de Meta, sino que opera directamente sobre las emociones humanas. Al apelar a la urgencia, la vergüenza y el temor ante una acusación penal ficticia, los estafadores buscan forzar resoluciones impulsivas y despojadas de criterio analítico.

Cómo protegerse y qué hacer ante este tipo de amenazas

Frente a la proliferación de estos intentos de chantaje virtual, los protocolos de seguridad informática sugieren no interactuar con remitentes no agendados ni desplegar archivos temporales enviados por desconocidos. La recomendación principal es desconfiar de cualquier mensaje que provenga de un número que no esté guardado en la agenda, especialmente si incluye archivos multimedia con restricciones de visualización.

En caso de haber abierto el material por descuido o curiosidad, la indicación primordial es conservar la calma, abstenerse de realizar transferencias económicas y bloquear o reportar la cuenta agresora de manera inmediata. También se recomienda no entablar ningún tipo de diálogo con el estafador, ya que cualquier interacción puede ser utilizada para intensificar la presión psicológica.

El rol de las aplicaciones de mensajería en la seguridad de los usuarios

WhatsApp y otras plataformas de mensajería han implementado herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos y la posibilidad de reportar cuentas sospechosas. Sin embargo, los especialistas destacan que la principal vulnerabilidad sigue siendo el factor humano. La educación digital y la difusión de información sobre estas nuevas modalidades delictivas son fundamentales para prevenir que más personas caigan en la trampa.

Las fuerzas de seguridad recomendaron que, ante cualquier intento de extorsión, se realice la denuncia correspondiente en las fiscalías especializadas en ciberdelitos. La prevención y la información son las mejores herramientas para combatir este tipo de estafas que aprovechan las funciones cotidianas de las aplicaciones para generar miedo y obtener beneficios económicos de manera ilegítima.