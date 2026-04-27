El Centro Nacional de Datos Turísticos (CNDT), liderado por Daniel Scioli, comenzó su etapa diagnóstica con el objetivo de consolidar y ordenar las estadísticas turísticas en todo el país. Este avance busca superar la fragmentación actual y mejorar la calidad de la información para la gestión del sector.

Con una participación casi total de las provincias, el CNDT inició el relevamiento de capacidades técnicas en la producción de datos turísticos. Esta primera fase pretende identificar fortalezas, debilidades y niveles de desarrollo estadístico en cada jurisdicción, para avanzar hacia un sistema homogéneo y confiable.

Diagnósticos y propuestas conjuntas para mejorar el manejo de la información

En un encuentro con funcionarios nacionales y provinciales, se oficializó el comienzo de esta etapa diagnóstica, donde cada región deberá presentar un diagnóstico y propuestas para mejorar el manejo de la información. Desde la Dirección Nacional de Gestión y Relaciones Turísticas se destacó que el proceso será participativo y federal.

El proyecto tiene como meta alinear los datos con los estándares de la ONU Turismo, facilitando la comparabilidad entre destinos y fortaleciendo la legitimidad de las estadísticas. Germán Bakker, director nacional del CNDT, explicó que “la idea es que cada provincia pueda aportar su información y que eso se procese en un sistema común. Generar datos propios desde la gobernanza turística”.

El CNDT apunta a consolidar indicadores clave como la cantidad de turistas, el gasto, las pernoctaciones, la estadía promedio y la caracterización del visitante. Bernardo Moreno, director nacional de Gestión y Relaciones Turísticas, indicó que la intención es integrar estos datos en un sistema único articulado con el Sistema de Información Turística (SINTA), transformando datos dispersos en información estratégica.

Desde Suipacha, representantes destacaron que la creación del CNDT responde a una demanda constante del sector público y privado por contar con estadísticas confiables y comparables. Daniel Scioli enfatizó la importancia de construir una información “transparente, fidedigna y confiable”, y advirtió que el desafío es tanto técnico como institucional.

CNDT: Scioli lanza sistema para unificar estadísticas turísticas en Argentina

“Necesitamos entender con qué capacidades cuenta cada jurisdicción para dimensionar este insumo estratégico”, afirmó Scioli, reconociendo la complejidad de desarrollar un sistema articulado y sostenible en el tiempo. El inicio del relevamiento marca el paso de la idea a la ejecución de un proyecto que el Gobierno define como una “usina de datos turísticos” para Argentina.

El principal desafío será lograr la integración efectiva de todas las provincias, sumar al sector privado y garantizar la continuidad del sistema más allá de esta fase inicial. El CNDT comienza a tomar forma en un contexto donde la fragmentación de datos ha limitado históricamente la planificación y competitividad del turismo argentino.