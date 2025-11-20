Daniel Scioli protagonizó este jueves una de las postales más inesperadas de la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT): en pleno encuentro oficial, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes presentó su propia yerba mate “Pichichi”, un producto de color naranja que replica la estética del club Villa La Ñata.

El funcionario irrumpió con humor y bolsas en mano, repartiendo paquetes naranjas entre los asistentes y despertando sorpresa en todo el auditorio. “Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?”, lanzó Scioli entre risas.

El apodo “Pichichi” nació en su etapa futbolística, cuando se convirtió en máximo goleador del Club Villa La Ñata, de futsal. Aquella denominación, inspirada en el nombre que se usa en España para el artillero del año, se trasladó luego a su carrera política y quedó instalada como su marca propia.

Durante la presentación, Scioli detalló que la yerba es elaborada en Misiones y aclaró que no se comercializa, ni está disponible en puntos de venta. “Pichichi” es un producto institucional, fabricado solamente en cantidades limitadas para entregar como obsequio o souvenir en eventos oficiales.

El clima distendido del momento estalló cuando Scioli mostró el reverso del paquete, donde se lee el eslogan “Se te fue la mano”, referencia directa al accidente que sufrió en 1989 mientras competía como motonauta en el río Paraná, episodio en el que perdió parte de su brazo derecho.

No es la primera vez que el secretario sorprende con el curioso producto. Ya había obsequiado la yerba “Pichichi” al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y también al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes, Abdulla bin Touq Al Marri, en una reciente actividad oficial en Dubái.