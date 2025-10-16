Cortés presentó agenda turística a Scioli y gestionan vuelos con China Eastern para Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, mantuvo una reunión con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, en la que se abordaron las principales acciones que posicionan al destino patagónico como uno de los más convocantes del país. El encuentro se centró en la agenda de acontecimientos prevista para noviembre y en las gestiones conjuntas para fortalecer la temporada de verano, con énfasis en la promoción internacional y la inversión turística.

Durante la reunión, Cortés presentó el calendario de actividades que se desarrollarán entre el 16 y el 24 de noviembre, con dos eventos de alcance global que prometen atraer a miles de visitantes. Se trata de la primera edición de la Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), una competencia de trail running con inscriptos de 40 nacionalidades, y la Cavalcade Adventure 2025, una caravana de 60 autos Ferrari que recorrerá la Patagonia con tripulaciones internacionales. “Bariloche está rompiendo la estacionalidad con propuestas que generan empleo y visibilidad global”, expresó el jefe comunal.

Scioli destacó el potencial de Bariloche como destino estratégico y valoró el trabajo articulado con el municipio. “Estamos acompañando a Bariloche en su consolidación como polo turístico internacional, con eventos que generan impacto económico y posicionamiento global”, señaló el secretario nacional. En ese contexto confirmó que Flybondi ofrecerá vuelos con tarifas promocionales para reforzar la conectividad durante el verano, mientras que Cortés anticipó inversiones por más de 60 millones de dólares en infraestructura hotelera.

En materia aerocomercial, el intendente planteó el interés de la ciudad en captar el mercado asiático mediante un nuevo vuelo de China Eastern entre Buenos Aires y Bariloche. La propuesta fue bien recibida por Scioli, quien se comprometió a avanzar en gestiones con autoridades aeronáuticas. Además, Cortés encabezó una reunión en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde se analizaron estrategias para promocionar el verano barilochense entre ciudadanos brasileños y generar acuerdos turísticos y comerciales.

El encuentro diplomático contó con la participación de la Ministra Consejera Mónica Tambelli, representantes municipales y autoridades nacionales. “Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar en conjunto con la Embajada de Brasil para atraer más turistas brasileños a Bariloche”, expresó Cortés.

-