San Carlos de Bariloche se prepara para la temporada de invierno 2026 con perspectivas alentadoras, basadas en un crecimiento sostenido de la conectividad aérea y una demanda internacional en expansión. Desde el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR) anticipan una ocupación promedio que oscilará entre el 80% y 85% durante toda la temporada, alcanzando picos cercanos al 90% en julio, especialmente durante las vacaciones de invierno.

Estas proyecciones superan levemente los resultados del invierno 2025, cuando la ocupación fue alta pero concentrada en semanas específicas. El principal desafío para 2026 es lograr una distribución más uniforme de visitantes a lo largo de toda la temporada para maximizar el impacto económico.

Se espera una temporada récord en Bariloche

En cuanto al volumen, se espera que Bariloche reciba más de 270.000 turistas durante el invierno, impulsados principalmente por el aumento del turismo internacional y la diversificación de los mercados emisores. Este crecimiento es clave para la economía local, ya que el invierno representa una de las temporadas más importantes para sectores como la hotelería, gastronomía, comercio, transporte y servicios turísticos.

Uno de los factores centrales para este desarrollo es la conectividad aérea, que para la temporada invernal de 2026 contará con cerca de 320 vuelos internacionales, un 33% más que en 2025. Esta oferta permitirá transportar más de 52.000 pasajeros, lo que representa un aumento del 24% en capacidad respecto al año anterior.

Más vuelos, más rutas, mayor disponibilidad, mejor distribución

Este crecimiento no solo se refleja en la cantidad de vuelos, sino también en la ampliación de rutas y en una mayor disponibilidad de asientos, facilitando así una mejor distribución de las llegadas durante toda la temporada. Las aerolíneas que fortalecerán sus operaciones incluyen Aerolíneas Argentinas, LATAM, GOL, Azul y SKY, combinando compañías tradicionales y de bajo costo para ofrecer más opciones y tarifas competitivas.

“Estamos trabajando con un objetivo muy claro: sostener altos niveles de ocupación durante toda la temporada y seguir posicionando a Bariloche en el escenario internacional. La conectividad que vamos a tener este invierno es clave para lograrlo”, afirmaron desde el EMPROTUR.

Bariloche prevé crecimiento en turismo y vuelos para invierno 2026

Con una propuesta que combina nieve, naturaleza, gastronomía y experiencias para todos los públicos, Bariloche no solo busca mantener su liderazgo como destino de invierno, sino también consolidarse como un destino turístico global durante todo el año, proyectando así un futuro de crecimiento sostenido y diversificación.