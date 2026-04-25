El gobernador Rolando Figueroa informó que están trabajando en un sistema de circuitos turísticos y se está desarrollando un programa de obras viales que permitirá unir 20 localidades y 20 lagos a través de rutas pavimentadas. “Estamos haciendo 850 kilómetros de ruta nueva y estamos repavimentando otros 600 kilómetros”, indicó.

“Decidimos invertir de otra manera los fondos de los neuquinos. Decidimos invertir donde verdaderamente tiene que ir”, dijo Figueroa y consideró que los recursos que está generando Vaca Muerta “los tenemos que volcar para generar un desarrollo armónico de provincia”.

Otros 600 kilómetros serán repavimentados en toda la provincia.

El gobernador, durante el acto por el 38° de Manzano Amargo, enumeró una serie de obras en marcha y planificadas desde el gobierno provincial. “Estamos haciendo la ruta 43 desde Las Ovejas hasta Varvarco. Desde el monumento a Belmonte va a salir la ruta que la vamos a licitar en octubre para que llegue el pavimento a Manzano Amargo”, señaló

“Estamos haciendo una ruta que parte desde Varvarco, agrega a Manzano Amargo, va a ir por todo el circuito, va a llegar hasta Andacollo, que está el pavimento, y ya llegamos a Huinganco”, añadió.

Figueroa informó que esta semana, durante los festejos por el 62° aniversario de Huinganco, recorrió la obra en ejecución del Sagrado Corazón de Jesús, “otro de los hitos fundamentales”. “Desde la capilla de Ailinco, pasando por el Sagrado Corazón de Jesús, vamos a seguir y llegar por pavimento para Los Miches”, aseguró.

Nueva licitación: Los Miches- Los Guañacos

Explicó que en noviembre de este año se licitará el pavimento de la ruta en los tramos Los Miches-Guañacos y Guañacos-puente del Reñileuvú. Además, informó que se está terminando el proyecto ejecutivo y antes de marzo se licitará “desde el Reñileuvú hasta Pichachén, y desde el Reñileuvú hasta El Cholar, de El Cholar a El Huecú, de El Huecú hasta Loncopué, que ya estamos haciendo”.

“Y vamos a seguir del paso internacional Pino Hachado, bajando hasta Moquehue, estamos pavimentando la ruta hasta Moquehue, Villa Pehuenia, Aluminé y Junín de los Andes”, indicó el gobernador.

“Vamos a terminar en un circuito que va a unir desde el Norte al Sur neuquino, en el Camino de la Fe, donde 20 localidades y 20 lagos van a quedar unidos por pavimento”, recalcó.

La importancia de las obras en la Ruta 7

Por otra parte, el gobernador destacó la relevancia que tiene -sobre todo para el Norte neuquino- la pavimentación de la ruta provincial 7, en el tramo conocido como Cortaderas. “El viaje desde la capital se va a resumir cien kilómetros”, dijo.

“A alguien se le ocurrió que los del norte teníamos que hacer todo un recorrido en línea recta hasta Zapala y después venir al norte. Nosotros vamos a hacer una diagonal”, señaló.

La ruta 7 reducirá en 100 kilómetros el viaje a la capital.

Informó que en agosto se terminarán los primeros 20 kilómetros de pavimento y adelantó que la semana próxima se firmará en Buenos Aires la adjudicación de los siguientes 35 kilómetros.

Explicó que luego se ejecutarán otros dos tramos, uno de 35 kilómetros y otro de 26. “Antes de marzo de 2027, vamos a tener iniciada toda la ruta 7 que nos acerca cien kilómetros a la capital neuquina”, remarcó.

Trabajo en conjunto con Río Negro

Figueroa, además, comentó que se está trabajando con Río Negro para ejecutar desde Catriel, en la vecina provincia, hasta Octavio Pico. “Nosotros empezamos de Octavio Pico a Rincón de los Sauces y en el 2028 vamos a pavimentar desde Rincón de los Sauces hasta la ruta 40”, afirmó.

“Con todas estas rutas que mencioné pasando por el norte, vamos a tener un corredor bioceánico que pasa por el norte neuquino y que nos lleva hasta los puertos de Concepción, en Chile”, expresó el gobernador.

“Estamos construyendo no solo lo chiquito, sino que estamos planificando a lo grande”, aseveró el mandatario provincial y finalizó: “Tenemos una forma de vida con un Estado presente, y ese Estado presente lo tenemos que seguir cuidando”.