El otoño se presenta como la estación ideal para visitar Traslasierra, en Córdoba, y disfrutar de una experiencia íntima y relajante en Posada & Bodega La Matilde. Este establecimiento combina alojamiento boutique, enoturismo y bienestar en un entorno natural privilegiado.

Situada en San Javier, dentro de uno de los corredores naturales más valorados de la provincia, La Matilde se extiende sobre 60 hectáreas que incluyen monte nativo, lagunas y viñedos propios. La posada cuenta con diez habitaciones dobles, ocho clásicas de 48 m² y dos superiores de 52 m², todas diseñadas para ofrecer privacidad y confort, con amplios espacios y luminosidad.

Entre las comodidades destacan galerías abiertas al paisaje, hogar a leña, piscina con solárium, huerta orgánica y múltiples áreas para la contemplación, pensadas para facilitar la desconexión y la conexión con la naturaleza.

Un lugar consolidado para combinar relax y vinos

La Matilde consolidó su identidad al integrar formalmente el viñedo, la bodega y el stock de vinos en la operación del lugar. El viñedo, implantado en 2011, cultiva variedades como Malbec, Tannat, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay y Roussanne.

La bodega trabaja bajo un enfoque de mínima intervención, utilizando fermentaciones en vasijas ovoides de concreto y levaduras indígenas, para preservar la expresión natural del terroir cordobés.

Durante todo el año, la posada ofrece diversas experiencias enoturísticas que invitan a conocer y disfrutar de su producción vitivinícola.

Escapadas de otoño en Traslasierra con viñedos y turismo de bienestar

En DeAdobe Restaurante, la propuesta gastronómica acompaña la identidad del lugar con un menú kilómetro cero, elaborado con productos de la huerta orgánica y de proveedores locales. Los maridajes combinan cuidadosamente los vinos de la casa para potenciar los sabores regionales.

Con la llegada de la temporada baja, Posada & Bodega La Matilde presenta promociones especiales que permiten descubrir este destino desde una óptica distinta, ideal para quienes buscan una escapada de otoño en un escenario sustentable y lleno de serenidad.