Salta se posiciona como un destino imperdible para este fin de semana largo por el Día del Trabajador, con una propuesta que combina eventos artísticos, competencias deportivas de alto nivel y ferias gastronómicas. La iniciativa, encabezada por el Ministerio de Turismo y Deportes junto a la Secretaría de Cultura, abarca toda la provincia, desde la Puna hasta los Valles Calchaquíes.

Las actividades comenzarán el jueves 30 de abril con la tradicional Vigilia a San José de Yacuy en Tartagal, programada a partir de las 20 horas. Simultáneamente, El Tala será sede del 4º Concurso de la Empanada en la Plazoleta Lola Mora, que incluirá una feria de emprendedores para complementar el evento.

En la capital provincial, el Mercado Artesanal ofrecerá charlas sobre observación de aves y medio ambiente, mientras que la Casona de Castañares presentará una muestra pictórica del artista Oscar Baeza, sumando un atractivo cultural a la agenda.

Actividades para este fin de semana largo

El deporte tendrá un papel protagónico con la Clásica 1° de Mayo, la competencia de ciclismo más antigua del país, que partirá desde el Monumento a Güemes con la participación de más de 30 equipos nacionales, consolidándose como un evento destacado del calendario nacional.

Además, la Sociedad Rural Salteña albergará el XLIV Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso, una cita que fascina a los amantes de la equitación y que concluirá el domingo 3 de mayo con un desfile de los ejemplares campeones.

La propuesta cultural se enriquecerá con el ciclo Salta a Escena, que el domingo 3 a las 21 horas en la Casa de la Cultura presentará la obra Olga Contigo. Esta comedia, escrita y dirigida por Ignacio Ocaña e interpretada por el Grupo Sveiki, combina humor, romance y suspenso con un desenlace astrológico y emotivo. Las entradas están disponibles en el sitio oficial http://vamos.gob.ar/.

En el sur provincial, Cafayate será anfitrión de la Wineex, un evento que fusiona vinos de altura con música, golf, polo y tenis, desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. Mientras tanto, Guachipas y Chicoana organizarán ferias de artesanos y productores que destacarán la gastronomía regional.

Para quienes buscan actividades de bienestar, el sábado 2 se realizarán jornadas de trekking y yoga en el Cerro Floresta y San Lorenzo, y el domingo 3, en Orán, habrá salidas para la observación de aves, sumando opciones para el contacto con la naturaleza.

Los visitantes también podrán disfrutar de atractivos permanentes como el emblemático Tren a las Nubes, las bodegas de la Ruta del Vino y los recorridos por circuitos históricos que ofrecen un recorrido por la identidad salteña.

Salta prepara actividades culturales y deportivas para el feriado largo

Es importante destacar que los museos provinciales permanecerán cerrados el viernes 1 de mayo, pero abrirán sus puertas normalmente durante el sábado y domingo para que tanto turistas como residentes puedan aprovechar todas las propuestas culturales.

El cronograma completo con los detalles de horarios y ubicaciones está disponible en el sitio oficial calendar.turismosalta.gov.ar, facilitando la planificación para quienes deseen disfrutar de la diversidad cultural y recreativa que ofrece Salta durante este fin de semana largo.