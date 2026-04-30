Ubicado a aproximadamente 120 kilómetros del Obelisco, Chascomús es uno de los destinos preferidos para escapadas cortas desde Buenos Aires. Esta localidad, que cuenta con unos 45.000 habitantes, ofrece una combinación atractiva de naturaleza, historia y gastronomía.

El pueblo, fundado en 1779, destaca por su casco histórico bien conservado, donde se pueden visitar sitios emblemáticos como el Museo Pampeano, la Casa del Casco y la Capilla de los Negros, declarada monumento histórico. Además, su laguna permite la práctica de deportes náuticos y la pesca deportiva, especialmente del pejerrey.

Chascomús con atractivos turísticos, culturales y gastronómicos únicos

Chascomús invita a recorrer su costanera a pie, en bicicleta o simplemente disfrutando de un mate en sus espacios recreativos. La oferta gastronómica incluye desde parrillas tradicionales hasta restaurantes con vista a la laguna, ideales para quienes buscan una experiencia auténtica del interior bonaerense.

Uno de los eventos más destacados del lugar es la Fiesta de la Empanada Campera 2026, que este año se celebrará el sábado 2 de mayo, de 12 a 19, en la Plaza Sarmiento. La entrada es libre y gratuita, y la organización está a cargo de cooperadoras de las escuelas rurales del distrito.

El objetivo principal de esta fiesta es recaudar fondos para sostener los establecimientos educativos de las zonas rurales, fortaleciendo así el vínculo entre el campo y la ciudad. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de espectáculos musicales en vivo y espacios familiares al aire libre, además de degustar empanadas elaboradas y vendidas por las cooperadoras.

Quienes asistan están invitados a llevar mate y reposera para aprovechar la propuesta gastronómica y el ambiente relajado que ofrece el evento, que busca también impulsar el turismo local durante el otoño en esta región cercana a la capital argentina.