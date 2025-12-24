Villa Gesell se reafirma como uno de los lugares más buscados por los turistas que desean pasar las fiestas de fin de año en la Costa Atlántica bonaerense. La cantidad de reservas para la noche del 31 de diciembre refleja un fuerte interés en este balneario.

Este destino ofrece una combinación atractiva de playas amplias, una activa movida nocturna y múltiples propuestas para familias, características que lo convierten en una opción popular para disfrutar tanto la despedida del año como los primeros días de enero.

Costos para pasar fin de año en la playa

En cuanto a los costos, una estadía para dos personas entre el 31 de diciembre y el 2 de enero presenta una amplia gama de precios. Los alojamientos más económicos, generalmente ubicados fuera del centro o con menor categoría, parten de los 117 mil pesos. Por otro lado, los hoteles de mayor nivel, con servicios exclusivos y ubicados cerca de la playa, pueden alcanzar hasta 650 mil pesos por dos noches.

La variación en los precios se explica principalmente por la ubicación, la categoría del establecimiento y los servicios especiales que incluyen, especialmente para la celebración de Fin de Año.

Para llegar a Villa Gesell, el viaje en micro de larga distancia desde Buenos Aires tiene un costo que oscila entre 50 mil y 64.600 pesos, según la empresa, el horario y el tipo de servicio elegido. Esta modalidad es una opción cómoda y sin gastos adicionales, ideal para quienes prefieren evitar manejar en fechas de alto tránsito.

En cambio, quienes optan por trasladarse en auto particular deben considerar un gasto aproximado de 70 mil pesos en peajes y combustible. Aunque implica varias horas de manejo y enfrentar el tráfico típico de la temporada, brinda mayor libertad para desplazarse dentro del destino.

Villa Gesell, destino elegido para Fin de Año 2025 en la Costa Atlántica

Con alternativas que se adaptan a diferentes presupuestos, Villa Gesell se consolida como una propuesta atractiva para quienes buscan despedir el 2025 junto al mar. A pesar de que los precios tienden a subir en fechas clave como Fin de Año, todavía es posible encontrar opciones variadas tanto en alojamiento como en transporte para disfrutar de un comienzo de verano 2026 inolvidable.