La localidad neuquina de Las Ovejas, con el apoyo de la municipalidad de la región Alto Neuquén, fue anfitriona de una clínica inédita de pesca con mosca que tuvo lugar en el área natural de Epu Lauquen y que fue organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. Deporte, turismo y conservación ambiental son las tres propuestas en torno a esta iniciativa de clínicas itinerantes que se realizan a través de la secretaría de Deportes en diferentes puntos de la provincia.

La clínica se desarrolló en un marco natural de enorme valor ambiental y paisajístico, y representó la primera experiencia formativa integral de pesca con mosca realizada en este sector de la provincia, convocando a pescadores y pescadoras, guías, aficionados y vecinos de la región interesados en perfeccionar sus conocimientos y adquirir herramientas técnicas vinculadas a esta disciplina. De esta manera, se consolida este emblemático entorno del norte de Neuquén como nuevo escenario para la formación técnica y la promoción de la pesca responsable.

“Que esta clínica se haya desarrollado en Epu Lauquen marca un hecho histórico para el norte neuquino. No sólo acercamos formación técnica de calidad a la región, sino que fortalecemos el vínculo entre deporte, turismo y conservación ambiental. Nuestro objetivo es generar oportunidades en todo el territorio provincial, que es lo que nos solicita la ministra Josefina Codermatz y el gobernador Rolando Figueroa, promoviendo la pesca responsable y el cuidado de nuestros ambientes naturales como parte de una política pública que integra desarrollo y sustentabilidad”, expresó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

La capacitación estuvo a cargo de Nicolás Barros, instructor de pesca certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM) y la prestigiosa Mel Krieger School.

Durante la jornada se abordaron contenidos teóricos y prácticos que incluyeron técnicas de lanzamiento, control de línea, lectura de aguas, selección de equipos, seguridad en ambientes naturales y principios de ética y conservación.

El eje central fue no sólo la mejora técnica de los participantes en el desarrollo de las habilidades de pesca, sino también profundizar la concientización sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas y el uso responsable del ambiente pesquero.