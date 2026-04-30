Con la llegada del frío, comienzan a definirse las fechas para las vacaciones de invierno 2026 en Argentina, que se repartirán en distintos períodos durante el mes de julio en todo el país.

Según el calendario escolar oficial, el receso invernal se organizará en tres grupos de provincias, con el objetivo de facilitar la distribución del turismo interno durante la temporada.

En la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, el descanso escolar comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el 31 del mismo mes, marcando así el final del período de vacaciones para esta región.

Vacaciones de invierno 2026: calendario oficial por provincias en Argentina

Por su parte, un primer conjunto de provincias iniciará el receso entre el 6 y el 17 de julio, mientras que otro grupo tendrá sus vacaciones desde el 13 hasta el 24 de julio. Finalmente, el tercer bloque comenzará más tarde, del 20 al 31 de julio.

Esta modalidad escalonada forma parte de la planificación habitual del calendario educativo nacional, que busca además promover un mejor aprovechamiento del turismo interno en distintas regiones durante el invierno.

En definitiva, el receso invernal 2026 cubrirá prácticamente todo el mes de julio, variando según la jurisdicción y permitiendo a las familias organizar sus actividades y viajes con antelación.