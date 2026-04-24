Las vacaciones para muchos argentinos ya no solo significan descanso, sino también una oportunidad para realizar compras inteligentes en el exterior. Cada vez más viajeros organizan sus recorridos pensando en adquirir productos que no están disponibles en el país o que resultan más accesibles en destinos extranjeros.

Un estudio realizado revela que esta tendencia es creciente, con viajeros que buscan aprovechar descuentos, novedades y destinos donde el dinero rinde más, convirtiendo las compras en un componente central de sus vacaciones.

Preferencias de compra

Durante sus viajes, los argentinos se enfocan en visitar mercados y centros comerciales para acceder a productos exclusivos o más económicos. Esta elección responde a una doble motivación: conocer nuevas culturas y optimizar el gasto durante el viaje.

Así, las vacaciones se transforman en una experiencia integral donde las compras adquieren un papel destacado, permitiendo a los viajeros acceder a artículos únicos por su origen o precio.

El ahorro como motor principal

Más del 55% de los argentinos que viajan al exterior seleccionan destinos donde el tipo de cambio es favorable o existen promociones que potencian las compras. Esta decisión refleja una planificación financiera cuidadosa, donde el disfrute se combina con una búsqueda racional de ahorro.

Los viajeros suelen alternar entre mercados callejeros, donde encuentran precios accesibles y productos locales, y centros comerciales, que ofrecen marcas internacionales y descuentos especiales.

Argentinos aprovechan descuentos en compras durante sus viajes al exterior

De esta manera, el argentino maximiza cada oportunidad durante sus vacaciones, convirtiendo el momento de ocio en una experiencia que también contempla la optimización del presupuesto.