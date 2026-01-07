El calendario escolar 2026 ya está definido y comienza a ordenar la agenda cotidiana de millones de familias. Con las fechas confirmadas por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, se despejan dudas clave sobre el inicio de clases, las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo.

Neuquén, Río Negro y Buenos Aires ya tienen su cronograma, con diferencias en el arranque del año y en el receso de mitad de año.

Neuquén: inicio temprano y receso a mitad de julio

En Neuquén, las clases comenzarán el 25 de febrero de 2026, ubicando a la provincia entre las que inician el ciclo lectivo en la última semana de febrero.

En cuanto a las vacaciones de invierno, el receso será del 13 al 24 de julio, en línea con otras provincias de la Patagonia.

El ciclo lectivo finalizará mayoritariamente el 18 de diciembre, según el esquema general definido a nivel nacional.

Río Negro: clases desde marzo y mismas fechas de invierno

En Río Negro, el calendario marca un inicio distinto. Las actividades escolares arrancarán el 2 de marzo de 2026, unos días después que en Neuquén.

El receso invernal será del 13 al 24 de julio, compartiendo el mismo período que Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El cierre del ciclo lectivo está previsto también para el 18 de diciembre, salvo ajustes puntuales en algunas instituciones.

Buenos Aires: vacaciones más tardías en invierno

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el calendario confirma que las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio, una semana más tarde que en Neuquén y Río Negro.

El cierre del ciclo lectivo en territorio bonaerense será el 22 de diciembre, extendiendo el año escolar unos días más que en la mayoría de las provincias.

Un calendario que ordena el año

Con las fechas ya definidas, el calendario escolar 2026 brinda previsibilidad a las familias, a las comunidades educativas y a los sectores que organizan actividades en función del ciclo lectivo. El inicio de clases, el receso de invierno y el cierre del año quedan así establecidos, permitiendo planificar con anticipación un año clave para la educación en todo el país.