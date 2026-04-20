El Mercado de Vinos de Neuquén se realizará el 8 de mayo, de 19:30 a 00, en Rivadavia 815 (Apart Hotel, piso 4). El encuentro reunirá a bodegas de Neuquén y Río Negro, junto a propuestas gastronómicas y artísticas, en una experiencia pensada para promover el vino patagónico.
Organizado por el Grupo Chacras de Valentina, el evento busca conectar a productores, consumidores y emprendedores en un entorno cuidado, con foco en la calidad del servicio y la visibilización de marcas regionales.
¿Qué propone el evento y por qué importa?
El eje central será la degustación de vinos locales, incluyendo etiquetas comerciales y producciones boutique de circulación limitada. A esto se suman estaciones gastronómicas con maridajes, música en vivo y expresiones artísticas.
El evento no solo apunta al entretenimiento: también promueve la compra directa a productores y la generación de vínculos comerciales en una industria que crece en la región.
El vino patagónico tiene características distintivas por las condiciones climáticas: inviernos fríos, veranos secos y gran amplitud térmica, factores que influyen en su calidad y perfil.
¿Qué bodegas y marcas participan?
Entre las bodegas y proyectos confirmados se encuentran:
- Tero Rengo (San Patricio del Chañar)
- Aicardi (San Patricio del Chañar)
- Humberto Canale (General Roca)
- Moschini (Ingeniero Huergo)
- Bodega Familia Dellanzo (Villa Manzano)
- Sánchez Carrillo (Peñas Blancas)
- Bodega San Sebastián (Cervantes)
- Damajuanita (Alto Valle)
También habrá presencia de marcas como Vinazos, Rayen, Gin 12 Veintiuno, Gin Zafron Golden, Único Vermouth y Lunfa Vermouth, además de propuestas como La Vieja Aldea Chocolates y la Guía de Vinos Patagónicos.
¿Qué actividades especiales habrá?
El evento incluirá:
- Degustaciones guiadas
- Maridajes con productos regionales como quesos artesanales y ahumados
- Música en vivo e intervenciones artísticas
- Charla especial sobre vermouth, ampliando la experiencia hacia otras bebidas en crecimiento
Todo estará diseñado como un ambiente multisensorial, combinando sabores, aromas y cultura.
¿Cómo conseguir entradas?
Las entradas se pueden gestionar a través del número 299 6298805. Se recomienda reservar con anticipación debido a la capacidad limitada del espacio.