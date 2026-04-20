El Mercado de Vinos de Neuquén se realizará el 8 de mayo, de 19:30 a 00, en Rivadavia 815 (Apart Hotel, piso 4). El encuentro reunirá a bodegas de Neuquén y Río Negro, junto a propuestas gastronómicas y artísticas, en una experiencia pensada para promover el vino patagónico.

Organizado por el Grupo Chacras de Valentina, el evento busca conectar a productores, consumidores y emprendedores en un entorno cuidado, con foco en la calidad del servicio y la visibilización de marcas regionales.

¿Qué propone el evento y por qué importa?

El eje central será la degustación de vinos locales, incluyendo etiquetas comerciales y producciones boutique de circulación limitada. A esto se suman estaciones gastronómicas con maridajes, música en vivo y expresiones artísticas.

El evento no solo apunta al entretenimiento: también promueve la compra directa a productores y la generación de vínculos comerciales en una industria que crece en la región.

El vino patagónico tiene características distintivas por las condiciones climáticas: inviernos fríos, veranos secos y gran amplitud térmica, factores que influyen en su calidad y perfil.

¿Qué bodegas y marcas participan?

Entre las bodegas y proyectos confirmados se encuentran:

Tero Rengo (San Patricio del Chañar)

Aicardi (San Patricio del Chañar)

Humberto Canale (General Roca)

Moschini (Ingeniero Huergo)

Bodega Familia Dellanzo (Villa Manzano)

Sánchez Carrillo (Peñas Blancas)

Bodega San Sebastián (Cervantes)

Damajuanita (Alto Valle)

También habrá presencia de marcas como Vinazos, Rayen, Gin 12 Veintiuno, Gin Zafron Golden, Único Vermouth y Lunfa Vermouth, además de propuestas como La Vieja Aldea Chocolates y la Guía de Vinos Patagónicos.

¿Qué actividades especiales habrá?

El evento incluirá:

Degustaciones guiadas

Maridajes con productos regionales como quesos artesanales y ahumados

como quesos artesanales y ahumados Música en vivo e intervenciones artísticas

Charla especial sobre vermouth, ampliando la experiencia hacia otras bebidas en crecimiento

Todo estará diseñado como un ambiente multisensorial, combinando sabores, aromas y cultura.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas se pueden gestionar a través del número 299 6298805. Se recomienda reservar con anticipación debido a la capacidad limitada del espacio.