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Lunes 20 de Abril, Neuquén, Argentina
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Vino patagónico

Mercado de Vinos de Neuquén 2026: fecha, lugar, entradas y bodegas confirmadas

El evento será el 8 de mayo en Neuquén y reunirá a bodegas patagónicas, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo. Apunta a potenciar el consumo local y consolidar el crecimiento del vino regional como identidad productiva.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 18:49
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El Mercado de Vinos de Neuquén se realizará el 8 de mayo, de 19:30 a 00, en Rivadavia 815 (Apart Hotel, piso 4). El encuentro reunirá a bodegas de Neuquén y Río Negro, junto a propuestas gastronómicas y artísticas, en una experiencia pensada para promover el vino patagónico.

Organizado por el Grupo Chacras de Valentina, el evento busca conectar a productores, consumidores y emprendedores en un entorno cuidado, con foco en la calidad del servicio y la visibilización de marcas regionales.

¿Qué propone el evento y por qué importa?

El eje central será la degustación de vinos locales, incluyendo etiquetas comerciales y producciones boutique de circulación limitada. A esto se suman estaciones gastronómicas con maridajes, música en vivo y expresiones artísticas.

El evento no solo apunta al entretenimiento: también promueve la compra directa a productores y la generación de vínculos comerciales en una industria que crece en la región.

El vino patagónico tiene características distintivas por las condiciones climáticas: inviernos fríos, veranos secos y gran amplitud térmica, factores que influyen en su calidad y perfil.

¿Qué bodegas y marcas participan?

Entre las bodegas y proyectos confirmados se encuentran:

  • Tero Rengo (San Patricio del Chañar)
  • Aicardi (San Patricio del Chañar)
  • Humberto Canale (General Roca)
  • Moschini (Ingeniero Huergo)
  • Bodega Familia Dellanzo (Villa Manzano)
  • Sánchez Carrillo (Peñas Blancas)
  • Bodega San Sebastián (Cervantes)
  • Damajuanita (Alto Valle)

También habrá presencia de marcas como Vinazos, Rayen, Gin 12 Veintiuno, Gin Zafron Golden, Único Vermouth y Lunfa Vermouth, además de propuestas como La Vieja Aldea Chocolates y la Guía de Vinos Patagónicos.

¿Qué actividades especiales habrá?

El evento incluirá:

  • Degustaciones guiadas
  • Maridajes con productos regionales como quesos artesanales y ahumados
  • Música en vivo e intervenciones artísticas
  • Charla especial sobre vermouth, ampliando la experiencia hacia otras bebidas en crecimiento

Todo estará diseñado como un ambiente multisensorial, combinando sabores, aromas y cultura.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas se pueden gestionar a través del número 299 6298805. Se recomienda reservar con anticipación debido a la capacidad limitada del espacio.

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