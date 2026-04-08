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OBRAS Y PRIVATIZACIÓN

Reformas en el estadio José María Minella de Mar del Plata: para cuándo estarían listas

Minella Stadium es un proyecto que lleva ya casi 3 millones de dólares invertidos y apunta a estar listo pronto. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 07 de abril de 2026 a las 21:33
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El Grupo Minella Stadium promete un regreso del fútbol de verano.

El Grupo Minella Stadium Sociedad Anónima la adjudicataria de la licitación para poner en valor y explotar el estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes, de Mar del Plata, anunció en las últimas horas “avances del proyecto integral”.

En un comunicado en el que mencionó la inversión que lleva realizada y anticipó la posibilidad de que vuelva el fútbol de verano en la próxima temporada, la empresa aseguró que continúa avanzando conforme a lo planificado, en el marco de un desarrollo de largo plazo que transformará integralmente este espacio emblemático de la ciudad de la costa atlántica bonaerense.

El objetivo de es poder volver a utilizar el recinto para enero de 2027.

 

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