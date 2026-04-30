El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer datos relevantes sobre la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) correspondientes a marzo y el primer trimestre de 2026, evidenciando movimientos dispares entre el turismo receptivo y el emisivo en Argentina.

Durante marzo de 2026, el turismo internacional mostró un crecimiento interanual del 6,3%, impulsado por la llegada de 824,3 miles de visitantes no residentes. De ese total, 509,6 miles fueron turistas y 314,7 miles excursionistas. Sin embargo, las salidas de residentes al extranjero descendieron un 19,9%, generando un saldo negativo de 552,2 miles de turistas.

El podio de turistas que llegaron a Argentina

El origen de los turistas que ingresaron al país se distribuyó principalmente en Europa con un 21,3%, seguido por Estados Unidos y Canadá con un 15,6% y Brasil con un 15,0%. En cuanto a los medios de acceso, el 52,6% arribó por vía aérea, el 34,0% por terrestre y el 13,3% restante por vías fluviales o marítimas. Cabe destacar que los pasos relevados en la encuesta representan el 51,2% del total del turismo receptivo.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron a 1.529,1 miles de visitantes residentes, con 1.061,8 miles de turistas y 467,3 miles de excursionistas. El 77,0% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes, siendo Brasil (38,2%), Uruguay (13,9%) y Chile (13,5%) los destinos preferidos. En cuanto a los medios de salida, el 49,7% lo hizo por vía aérea, el 41,0% por terrestre y el 9,3% por vías fluviales o marítimas, representando los pasos relevados el 44,1% del turismo emisivo total.

El balance general mostró un saldo negativo de 704,8 miles de visitantes internacionales, producto de 552,2 miles de turistas y 152,6 miles de excursionistas que salieron del país en marzo.

En detalle, las llegadas de turistas no residentes sumaron 268,3 miles, con un aumento interanual del 15,5%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery concentraron el 89,8% de estas llegadas. En paralelo, las salidas de turistas residentes totalizaron 527,7 miles, creciendo un 12,8% respecto al año anterior, con una participación del 81,0% de estas salidas a través de los mismos aeropuertos.

La vía aérea internacional registró un saldo negativo de 259,4 miles de turistas, reflejando un mayor número de salidas que de llegadas por esta modalidad.

Respecto a las actividades realizadas por los turistas no residentes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque, las más destacadas fueron las gastronómicas (66,8%), la asistencia a espacios culturales (61,7%), la participación en espectáculos culturales (30,6%), visitas a parques nacionales o áreas naturales protegidas (27,3%) y actividades de esparcimiento nocturno (26,8%).

Por otro lado, la vía fluvial también captó turistas, con 53,3 miles de no residentes ingresando por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, cifra que representa una caída del 6,2% respecto al año anterior. Las salidas por esta vía sumaron 187,5 miles de turistas residentes, con un leve aumento interanual del 1,1%. El saldo por esta vía fue negativo en 134,2 miles de turistas.

Los turistas residentes en Uruguay, que constituyen el 67,1% del turismo receptivo, realizaron viajes motivados en un 58,7% por vacaciones y ocio, con un total de 35,8 miles de visitantes.

Turismo en Argentina sube 6,3% en marzo con saldo negativo en salidas

La elección hotelera un factor de crecimiento económico

En términos de alojamiento, los hoteles de 4 y 5 estrellas fueron los preferidos, con una participación del 38,8%, seguidos por casas de familiares o amigos con un 25,9%. La cifra total de pernoctaciones de turistas no residentes alcanzó las 327,4 miles, concentrándose el 68,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La estadía promedio de los turistas fue de 6,1 noches, mientras que los residentes uruguayos permanecieron en promedio 5,2 noches. En cuanto al gasto, los turistas no residentes desembolsaron un total de USD 30,5 millones, con un gasto diario promedio por persona de USD 93,2. Los residentes uruguayos gastaron en promedio USD 78,5 diarios.