La provincia de Tucumán se prepara para presentar su Temporada para dar a conocer las múltiples propuestas que el Jardín de la República ofrecerá durante las vacaciones.

La amplia oferta turística de Tucumán, entre las opciones sobresalen actividades de turismo aventura, que aprovechan los paisajes naturales característicos de la región, y el turismo rural, que invita a descubrir tradiciones vivas, comunidades locales y propuestas culturales auténticas.

Frías Silva explicará cómo Tucumán busca consolidarse como un destino de referencia en el norte argentino durante 2026, con propuestas orientadas a diversos segmentos de viajeros: desde quienes buscan emociones fuertes, hasta familias en escapadas cortas, grupos interesados en la gastronomía regional y turistas atraídos por la identidad cultural del territorio.

Gastronomía, vinos y propuestas culturales

Un punto destacado será la gastronomía con sus dos íconos tucumanos: las empanadas, reconocidas a nivel nacional, y el sánguche de milanesa, símbolo popular que se ha convertido en una marca registrada de la provincia. Estas preparaciones permitirán a los visitantes conocer sabores locales que forman parte del patrimonio culinario del norte argentino.

Además, la Ruta del Vino en Altura cuenta con etiquetas elaboradas en bodegas del Valle Calchaquí. Las degustaciones permitirán conocer un terroir singular, definido por valles extensos, clima seco y tradiciones ancestrales que influyen en la identidad vitivinícola de Tucumán.

Las propuestas culturales siempre destacan en el jardín de la república con espectáculos de música y danza tradicional del norte argentino, que buscan trasladar simbólicamente al público de diferentes latitudes a los paisajes tucumanos y reforzar el valor patrimonial de la provincia.

Tucumán revela su oferta turística con experiencias únicas

Tucumán refuerza su estrategia de promoción turística y su objetivo de mantener un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes durante todos los meses. La provincia aspira a consolidarse como un destino integral que combina naturaleza, gastronomía, cultura y hospitalidad local, articulando propuestas diseñadas para mejorar la experiencia del viajero y fortalecer su presencia en la agenda turística nacional.