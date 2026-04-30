El Tren del Valle no prestará servicio este viernes 1° de mayo debido al feriado por el Día del Trabajador, una medida habitual que impacta en los usuarios que utilizan el transporte para movilizarse entre las ciudades del Alto Valle.

Según informaron desde la empresa operadora Trenes Argentinos, la suspensión regirá durante toda la jornada del viernes, sin circulación de formaciones en ninguno de sus recorridos habituales.

La interrupción afecta principalmente a quienes viajan entre Neuquén, Plottier, Cipolletti y Centenario, donde el tren se consolidó como una alternativa clave de transporte cotidiano.

Cuándo vuelve el servicio

El servicio ferroviario se reanudará el lunes 4 de mayo, retomando su cronograma habitual en todos los tramos. Desde la empresa no se anunciaron modificaciones en frecuencias ni cambios en los horarios vigentes, por lo que se espera una operación normal a partir de esa fecha.

Como ocurre en cada feriado del 1° de mayo, la suspensión del Tren del Valle se suma a otras modificaciones en los servicios de transporte público. Durante el fin de semana largo, los usuarios deberán optar por alternativas como colectivos interurbanos, taxis o vehículos particulares para desplazarse dentro de la región.

La medida forma parte del esquema habitual de funcionamiento en días feriados nacionales, en los que se reduce o interrumpe la prestación de distintos servicios públicos.

Recomendación para usuarios

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros habituales del tren planificar sus viajes con anticipación y consultar los horarios de otros medios de transporte disponibles durante el fin de semana largo.

El restablecimiento del servicio el lunes marcará el regreso a la normalidad en uno de los sistemas de transporte más utilizados del Alto Valle.