Los meses de mayo y junio de 2026 se consolidan como la opción más inteligente para quienes buscan viajar aprovechando tarifas más accesibles en vuelos, alojamientos, gastronomía y actividades. Además, en esta temporada baja los destinos presentan menor afluencia turística, lo que permite disfrutar con mayor tranquilidad y comodidad.

El otoño aporta un atractivo especial: las temperaturas agradables durante el día y los paisajes teñidos de tonos cobrizos, dorados y rojizos hacen que la experiencia sea aún más disfrutable. Viajar en esta época dejó de ser solo una alternativa económica para convertirse en una elección estratégica que combina confort y autenticidad.

8 destinos para enamorarse del encanto de la temporada baja

En San Antonio de Areco, por ejemplo, el hotel Un Alto en la Huella ofrece una propuesta que invita a desacelerar con paisajes rurales abiertos y menos movimiento. El establecimiento cuenta con habitaciones confortables, desayuno buffet americano y acceso al Spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio. Durante abril, mayo y junio, presenta promociones como 3×2 en noches de alojamiento y una Flash Sale con tarifas desde $169.000 por noche en base doble, además de opciones de financiación en tres cuotas sin interés y descuentos por pago en efectivo o transferencia.

En Salta, el Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en una casona del siglo XIX, combina arquitectura patrimonial con confort moderno. Entre sus beneficios de temporada baja se destacan la experiencia de Llegada VIP con traslado desde el aeropuerto para reservas de dos noches o más, el fin de semana XXL con late check-out sin cargo y descuentos por pago en efectivo, y el Plan Familia para grupos o familias que incluye tres noches para cuatro personas con cochera y desayuno. También ofrece hasta 20% de descuento para residentes que reciben invitados.

Temporada baja: por qué mayo y junio son la mejor época para viajar en 2026

Mendoza se vuelve un destino exclusivo en temporada baja con Finca Bandini, situada en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Este espacio ofrece recorridos por viñedos, degustaciones vinculadas al terroir, microvinificaciones y propuestas gastronómicas locales, ideal para amantes del enoturismo que buscan una experiencia personalizada y menos masiva.

En Ushuaia, el Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar, dentro de la Reserva Natural El Martial, ofrece vistas privilegiadas al glaciar y al Canal Beagle. Su propuesta Half Season incluye alojamiento en habitación Classic Doble con vista al glaciar desde USD 169 por noche, con financiación en 12 cuotas fijas con tarjetas seleccionadas durante abril, mayo y junio.

La ciudad de Iguazú también se disfruta con mayor calma en temporada baja, con temperaturas equilibradas y una selva menos concurrida. Iguazú Grand combina naturaleza y confort, ofreciendo experiencias gastronómicas temáticas únicas como Italian Night y Nikkei, además de platos típicos argentinos en La Terraza Restaurant, con cupos limitados y beneficios especiales para los visitantes.

Chascomús destaca como destino para escapadas cercanas con clima templado y naturaleza. Howard Johnson Chascomús propone pensión completa con estadías de domingo a miércoles desde $295.000, incluyendo late check-out, y una promoción de fin de semana con cena para dos personas, desayuno y noche adicional sin cargo para reservas viernes y sábado.

En Buenos Aires, Ker Hoteles ofrece una experiencia urbana con diseño contemporáneo, confort y excelente ubicación en barrios como San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza. Durante temporada baja, brinda hasta un 40% de descuento en estadías para reservas directas, facilitando disfrutar la ciudad desde otra perspectiva, con menos ritmo y más profundidad.

Finalmente, Miami presenta un clima cálido y agradable con menor humedad en estos meses. New Point Miami, ubicado sobre Collins Avenue, combina la comodidad de departamentos con servicios hoteleros, incluyendo unidades con vista al mar o la bahía y acceso directo a la playa. Esta opción es ideal para quienes buscan un viaje más relajado y flexible.

Así, viajar en la temporada baja de mayo y junio 2026 se presenta como una alternativa más accesible, auténtica y disfrutable, con múltiples promociones y destinos que invitan a vivir experiencias únicas en un contexto más íntimo y relajado.