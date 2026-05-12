El Parque de Nieve Batea Mahuida, uno de los destinos invernales más elegidos del interior de la provincia de Neuquén, confirmó que abrirá sus puertas el miércoles 1° de julio de 2026. La fecha quedó supeditada a la acumulación de nieve y a las condiciones climáticas en la zona cordillerana.

Los meses previos a las vacaciones de invierno generan expectativa en Villa Pehuenia-Moquehue y otras localidades cordilleranas que cada invierno reciben turistas de distintos puntos de Neuquén, las demás provincias y distintas partes del mundo. Tal como lo adelantara la ministra de Turismo, Recursos Naturales y Ambiente de Neuquén, Leticia Esteves, este año promete traer mucha más nieve que 2025.

En este contexto el Parque de Nieve Batea Mahuida se prepara para una temporada que comenzará con las vacaciones de invierno. En esta nota te contamos todos los detalles para que disfrutes del cerro y practiques el deportes de invierno que más te guste.

En qué horarios funcionará el complejo Batea Mahuida

El complejo funcionará todos los días de 9 a 17, aunque desde la administración aclararon que el acceso a pistas dependerá de las condiciones de seguridad operativa.

El tarifario publicado en la web del Parque de Nieve Batea Mahuida - Foto BateaMahuida.com

Cómo será la temporada alta y cuándo bajarán las tarifas

Desde el Parque de Nieves se informó que la temporada alta se extenderá desde la apertura, 1 de julio, hasta el lunes 17 de agosto inclusive. Luego comenzará la temporada baja, que se mantendrá hasta el cierre del complejo.

La diferenciación impactará directamente en los valores de los pases y servicios, por lo que muchas familias de Neuquén capital, Cipolletti, Plottier y localidades del Valle ya analizan organizar viajes fuera de las semanas de mayor demanda para reducir costos.

Además, el Parque de Nieve Batea Mahuida mantendrá la modalidad de pase de medio día, habilitada desde las 13 hasta el horario de cierre. Se trata de una alternativa utilizada especialmente por turistas que realizan escapadas más cortas desde destinos cercanos, como es el caso de San Martín de los Andes o Aluminé.

Batea Mahuida y los beneficios para residentes de Neuquén

Uno de los puntos destacados de la temporada será nuevamente la tarifa diferencial para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala. Esta medida busca fortalecer el acceso de vecinos de la región a las actividades recreativas y deportivas vinculadas a la nieve.

Un parque administrado con identidad neuquina

Batea Mahuida mantiene una característica única dentro de los centros invernales de Neuquén: su gestión está a cargo de la Agrupación Mapuche Puel. Este modelo comunitario convirtió al parque en un símbolo turístico y cultural de la provincia, con una propuesta enfocada en el turismo familiar y el contacto con el entorno natural.

Ubicado sobre el volcán Batea Mahuida, el complejo ofrece vistas panorámicas al lago Aluminé y actividades como esquí, snowboard y recreación en la nieve.