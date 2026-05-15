El complejo hotelero Walt Disney World Swan & Dolphin, ubicado en Orlando, reafirma su compromiso con el mercado argentino y latinoamericano al presentar una renovada propuesta vacacional, según anunció su dirección el 12 de mayo de 2026.

Con un total de 2.619 habitaciones y suites distribuidas en tres propiedades, este complejo es el único dentro del predio de Disney World que no pertenece directamente a Disney Resorts, pero ofrece todos los beneficios y la experiencia mágica del universo Disney combinados con el lujo característico de Marriott Bonvoy.

“Estamos registrando una creciente demanda por parte de los viajeros de América Latina, quienes aprecian nuestra completa gama de servicios, el confort de las habitaciones y la cercanía a los parques temáticos, con dos de ellos a pocos pasos: EPCOT y Disney´s Hollywood Studios”, explicó Livia Cohen, directora de Ventas del complejo.

Los huéspedes disfrutan de privilegios exclusivos como reservas preferenciales en restaurantes y campos de golf dentro de Walt Disney World Resort, estacionamiento gratuito en los parques y la posibilidad de reservar pases Lightning Lane con hasta 7 días de anticipación. También tienen acceso a la compra del nuevo Lightning Lane Premier Pass, que agiliza la experiencia en las atracciones.

Walt Disney World Swan & Dolphin amplía su oferta para turistas latinoamericanos

El crecimiento sostenido que experimenta el Turismo MICE en toda América

Además del turismo de placer, Swan & Dolphin se posiciona como un referente en el segmento de eventos sociales y corporativos, que representa cerca de la mitad de su negocio. La propiedad dispone de 32.000 metros cuadrados distribuidos en 99 salones para bodas, reuniones y congresos.

Para potenciar este sector, anunciaron una inversión de US$ 275 millones destinada a ampliar sus instalaciones con salones equipados con tecnología de última generación, buscando consolidar su liderazgo en el mercado MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

La oferta gastronómica es otro de los atractivos del complejo, que cuenta con 23 espacios para comer, entre ellos seis restaurantes exclusivos que se destacan por su propuesta culinaria de alta calidad.

Pensando en las familias, el WDW Swan Reserve ofrece Signature Suites para grupos de cuatro a ocho personas, equipadas con hornos microondas, mientras que todas las habitaciones del complejo (349 en total) incluyen mini refrigeradores. En las tres propiedades, los huéspedes tienen acceso gratuito a agua, té y café.

Quienes deseen obtener más información o planificar su viaje pueden consultar el sitio oficial de Walt Disney World Swan & Dolphin o contactar a su agente de viajes para armar paquetes personalizados que incluyan alojamiento, entradas a parques y beneficios exclusivos.