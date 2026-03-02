Como de costumbre, Lionel Messi fue la figura en la victoria de Inter Miami por 4-2 ante Orlando City, por la segunda jornada de la Major League Soccer. El crack argentino lideró la remontada de Las Garzas, que arrancaron 0-2 ante su clásico rival pero remontaron gracias a dos tantos suyos, sus primeros en la campaña 2026, y una asistencia para el tanto de Telasco Segovia. Otro albiceleste, Mateo Silvetti, descontó transitoriamente. De esta manera, el elenco dirigido por Javier Mascherano sumo sus primeros tres puntos en el torneo.

El arranque de partido en el Exploria Stadium no pudo ser peor: a los 24 minutos el Orlando City estaba dos goles arriba gracias a los tantos de Marco Pašalić y el argentino Martín Ojeda. A pesar de ese mal comienzo, la segunda mitad marcó otra historia completamente diferente. Silvetti descontó a los 4 minutos del complemento, y a los 11 llegaría el primer gol de Messi con un violento remate cruzado de zurda para igualar la contienda. Ese tanto de Leo significó un registro histórico: sumó al menos un gol en 22 temporadas consecutivas.

Pero todavía faltaba más, porque los tantos de la posterior victoria llegaron sobre el cierre. Primero fue Segovia el que puso el 3-2 a cinco minutos del final tras una jugada colectiva entre Germán Berterame, el propio Messi y el venezolano que le entregó la ventaja a Inter Miami con asistencia del capitán argentino. Ya en tiempo de descuento, el rosarino de 38 años definió el partido con un tiro libre pegado al poste izquierdo para sellar la primera victoria de Las Garzas en la MLS en el clásico del Sol después del mal comienzo con derrota ante Los Ángeles FC.

Además de Messi, la alineación de Inter Miami tuvo, como suele pasar, repleta de argentinos. Rodrigo De Paul también fue titular, aunque tuvo un fallo en el primer gol rival y fue amonestado mientras que el roquense Facundo Mura, Tadeo Allende y Berterame fueron los otros de arranque. Silvetti, autor del 1-2, y Gonzalo Luján entraron en la segunda parte.