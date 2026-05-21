En 2025, Francia reafirmó su posición como el destino turístico más visitado del mundo, registrando un flujo total de 102 millones de turistas. Este auge no solo impulsó la llegada de visitantes, sino que también generó ingresos por €77.500 millones, lo que representa un incremento del 9% respecto a 2024 y un aumento del 37% en comparación con 2019.

El Ministerio de Economía informó que durante este año se contabilizaron 743 millones de pernoctaciones, con un predominio notable del turismo europeo, que constituyó el 76% de los visitantes. España estuvo cerca en número de turistas, con 96,8 millones, y superó a Francia en facturación turística, alcanzando €105.000 millones en 2025.

Año tras año Francia el país más visitado del mundo

El crecimiento del turismo, si bien ha sido beneficioso para la economía, ha generado tensiones en áreas muy concurridas como Montmartre y la basílica del Sacré-Cœur, que recibieron hasta 11 millones de visitas. Ante esta situación, el gobierno francés implementó una estrategia para dispersar la afluencia de turistas tanto a nivel regional como estacional, intentando aliviar la presión sobre estos puntos críticos.

Francia lidera el turismo mundial con 102 millones de visitantes y enfrenta desafíos por la saturación

Además, se alertó sobre la urgencia de establecer medidas nacionales que regulen los flujos turísticos en lugares emblemáticos que sufren saturación, como Mont Saint Michel, para preservar su integridad y calidad de vida.

Los residentes de Montmartre han expresado su preocupación por lo que denominan la ‘Disneyfication’ del barrio, donde la proliferación de tuk-tuks, grupos turísticos guiados y alquileres temporarios ha alterado la vida cotidiana. Estas transformaciones generan tensiones sociales y ponen en riesgo el equilibrio entre la preservación del patrimonio cultural y la sustentabilidad económica que el turismo aporta a la zona.

El principal desafío para Francia es mantener su posición como líder turístico sin sacrificar la autenticidad y la calidad de vida de sus habitantes. Con un récord de visitantes y un aumento sostenido en las pernoctaciones, las autoridades deberán intensificar las políticas de gestión de flujos, transporte y alojamiento para convertir el auge económico en beneficios duraderos para todos los actores involucrados.

El turismo en Francia se encuentra en una encrucijada donde la sostenibilidad y el desarrollo deben ir de la mano para garantizar que la experiencia tanto para visitantes como para residentes siga siendo positiva en el futuro próximo.